[FOTO] Razigrana Hrvatska je uoči Europskog prvenstva razbila nedorasle Švicarce s čak 31 košem razlike

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu u pretkvalifikacijama za EuroBasket 2025. uvjerljivo svladavši u Opatiji Švicarsku 84:53 (22:10, 28:16, 20:15, 14:12)

Hrvatski košarkaši su vrlo ozbiljnim pristupom, čvrstom igrom u obrani i efikasnom u napadu, pogotovo u prvom poluvremenu, potpuno slomili nižu švicarsku postavu protiv koje su imali potpuno nadmoć u skoku (45:23).

Tijekom prvog poluvremena hrvatska prednost je rasla iz minute u minutu. Na polovici prvog poluvremena izabranici Damira Mulaomerovića su došli prvi put do dvoznamenkaste prednosti (13:3). U 17. minuti je već bilo +20 (37:17), a do +31 (59:28) Hrvatska je došla zakucavanjem Zubca u 24. minuti. Do najvećih +33 (80:47) hrvatski su košarkaši došli u 37. minuti.

Imajući u vidu činjenicu da je EuroBasket pred vratima te ne želeći riskirati s mogućim ozljedama, Mulaomerović je rasporedio minutažu te dao priliku i igračima koji nisu u udarnoj postavi, a poštedio je napora Marija Hezonju koji je još na subotnjem treningu osjetio određene bolove pa je prosjedio cijelu utakmicu.