[FOTO] Nogometaši Bayerna novi su prvaci svijeta; Tigres ih je dobro namučio, ali Bavarci su ipak klasa za sebe...

Nogometaši minhenskog Bayerna pobjednici su FIFA Svjetskog klupskog prvenstva koje je održano u Kataru nakon što su u finalnom susretu pobijedili meksički Tigres 1:0

Njemačkom sastavu je to drugi naslov na klupskom SP-u nakon što je prvu titulu osvojio 2013. godine protiv Raja Casablance. Dodajmo i kako je to Bayernu povijesni šesti trofej unutar godine dana nakon što su osvojili njemačko prvenstvo, Kup i Superkup, Ligu prvaka i europski Superkup.

Meksikancima može biti utjeha što su u prvom nastupu na SP-u stigli do finala postavši prvi klub iz CONCACAF-a kojem je to uspjelo. Bayern je u polufinalu pobijedio Al Ahly 2:0, dok je Tigres na putu do finala morao igrati dvije utakmice, u četvrtfinalu je porazio korejski Ulsan 2:1, a u polufinalu brazilski Palmeiras 1:0.

Europski prvak je bio izraziti favoriti protiv meksičkog sastava, no Bavarci su teže nego što se očekivalo stigli do pobjede. Prvo veliko uzbuđenje na utakmici vidjeli smo u 18. minuti kada je Kimmich zabio udarcem s više od 20 metara. Međutim, nakon pregledavanja VAR snimke utvrđeno je kako je Lewandowski, koji se nalazio u zaleđu, smetao vrataru.

VAR je presudio i u 60. minuti, ovoga puta u korist Bayerna. Pavard je zabio, no sudac je označio zaleđe Lewandowskog. VAR soba je ipak poništila odluku linijskog suca i njemačka momčad je povela.

Sve je moglo biti gotovo u 81. minuti, no udarac Tolissoa je završio u okviru gola.

Europski prvak je u finalu bio bez Thomasa Müllera koji je zaražen koronavirusom. Prema navodima njemačkih medija, Müller je bio pozitivan na testiranju nakon treninga u srijedu te je odmah izoliran od ostatka momčadi.