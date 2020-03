[FOTO] Najveći hrvatski derbi ponovno pun iznenađenja: Navijač iz Zagreba totalno oduševio porukom na majici i izazvao pomutnju u Splitu

Jedan je navijač posebno oduševio na Poljudu u velikom derbiju između Hajduka i Dinama

Hajduk je na svojem Poljudu dočekao Dinamo u 25. kolu Hrvatski Telekom Prve lige. Iako je Dinamo uvjerljivo prvi s 59 bodova, a Hajduk drugi s čak 14 bodova manje, derbi uvijek ostaje derbi. Ovoga puta uvertira je bio pravi mali rat objavama na Facebooku.

Hajduk je bocnuo Dinamo zbog žalbe koju su 'modri' uložili kako bi Nenad Bjelica mogao voditi ekipu u Splitu, a Zagrepčani su odgovorili isticanjem velike bodovne razlike između njih i najvećih rivala. Ponovno su se javili Splićani i narugali se Dinamu zbog odlaska Zdravka Mamića u susjednu Bosnu i Hercegovinu, a iz Zagreba je stigao odgovor u vidu kompilacije najboljih akcija i golova protiv Hajduka uz poruku kako je 'krivo more' i pitanje 'kako to' da se baš to događa Hajduku.