Evo gdje možete gledati najveći derbi hrvatskog nogometa; Hajduk na Poljudu dočekuje Dinamo

Danas je na rasporedu najveći derbi hrvatskog nogometa, u sklopu 25. kola Hrvatski Telekom Prve lige Hajduk na Poljudu dočekuje Dinamo (19.00 sati, Arenasport 3, MAXtv)

Hajduk prošle subote nije uspio prekinuti Osijekov niz neporaženosti pred vlastitim navijačima koji traje više od godinu dana, no gosti iz Splita nisu bili razočarani nakon što je utakmica završena bez pogodaka. Nije to bila utakmica za nogometne sladokusce, a obje su momčadi imale neke prigode koje nisu uspjele kapitalizirati.

Bjelica traži sva tri boda u derbiju:

'Želimo pobjedu, želimo dati sve od sebe, želimo biti na maksimumu jer znamo da u tom slučaju imamo velike šanse osvojiti sva tri boda na svakom stadionu, pa tako i u Splitu. Treba dovesti ekipu na taj maksimum. Vjerujem da ćemo biti dobri. Tudor je momčadi donio energiju koju ima u sebi. Temperament Hajduka je poznat svima i on to okreće u pozitivnu energiju momčadi što se vidi na terenu. Mi smo s jedne strane privilegirani zbog bodovne prednosti, no s druge strane pred praznim tribinama je teško biti na maksimumu iako mislim da se vraćamo.'

Gostima će na Poljudu nedostajati ozlijeđeni stoper Perić koji je zaključio sezonu, te mladi Marin. Bjelica je rekao kako u konkurenciji za nastup neće biti ni juniori Gvardiol i Šutalo. Nakon dobrog dojma Petkovića po ulasku u igru protiv Rijeke, pretpostavlja se da će hrvatski reprezentativac započeti derbi u vrhu napada Dinama.

RASPORED DANAŠNJIH UTAKMICA