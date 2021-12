[FOTO] Lucija Lesjak najbolja je sportašica, a Tin Srbić najbolji sportaš Grada Zagreba

Karatašica Lucija Lesjak i gimnastičar Tin Srbić proglašeni su za najbolje sportaše Zagreba u izboru koji tradicionalno organizira Sportski savez Grada Zagreba, a koji je uveličao i predsjednik Zoran Milanović

Čestitajući najuspješnijim sportašicama i sportašima na uspjesima te dodijeljenim nagradama i priznanjima predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju je naglasio da su za uspjeh uvijek bili potrebni treneri za koje je kazao da su ljudi bez kojih nema uspjeha.

'Tim ljudima dugujemo ogromnu zahvalnost, kao i svima onima koji su ogromnim naporom, praznog džepa, došli do olimpijade, borili su se, nisu osvojili medalje, bili su nadomak u teškim sportovima, s malim stipendijama i malim financijskim mogućnostima. To su ta čuda i to je ono što inspirira', poručio je predsjednik Milanović.

Rekao je da je i u sportu i u životu deset posto talent, a devedeset posto rad i da je jako dobro da tako učimo djecu, ali da je stvarnost je malo drukčija.

'Roditi se bez talenta u sportovima nije dobro, ali dobro je da djecu učimo da je rad bitniji od talenta. Društvo može organizirati ono što može, Grad Zagreb ima novca, ovo je bogat grad. Znam da nije jednostavno i siguran sam da ćete pomoći onima koji nemaju novaca, a to je velika većina', rekao je predsjednik Milanović i za kraj istaknuo:

'Bez sporta u ovom gradu nije bilo života i uvijek se za njega živjelo.'