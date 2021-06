[FOTO] Italija na otvaranju Eura pregazila Tursku u fantastičnoj utakmici u kojoj je debitirao i VAR koji je Azzurima poništio četiri penala

U prvom susretu Eura 2020. Italija je pobijedila Tursku s 3:0

Nakon rezerviranih 15 minuta, Italija je zagospodarila terenom i do konca prvog dijela bila je apsolutno bolja. Azzurri su u prvih 45 minuta uputili 14 udarca prema vratima Ugurcana Cakira , a Turci niti jedan. Domaćin je imao i 67 posto posjedna lopte, međutim nije uspio slomiti suparničku obranu. Turci su u prvih 45 minuta bili nevidljivi i mogu biti sretni što već u prvih 45 minuta nisu primili pogodak.

Prvu veliku priliku Italija je imala u 22. minuti kada je Giorgio Chiellini pucao nakon ubačaja iz kornera, a turski golman sjajno izvukao loptu ispod grede. U 30. minuti pucao je Barella, a osam minuta kasnije i Immobile. Do kraja poluvremena okušao se Insigne, ali nije bilo promjene rezultata. U posljednjim trenucima prvog dijela Talijani su tražili jedanaesterac nakon što je Čelik igrao rukom, međutim VAR soba nije tako mislila.

Prvi udarac prema talijanskim vratima Turci su upisali u 52. minuti, no Cengiz Under, koji je ušao početkom drugog dijela, nije bio precizan. Samo minutu kasnije Italija je povela i to nakon autogola Meriha Demirala. Berardi je probio po krilu i uputio oštru loptu pred turska vrata, gdje je pogodila braniča Juventusa i završila u golu.