[FOTO] Golijada na Anfieldu; Liverpool i Benfica odigrali utakmicu s čak šest golova, 'redsi' idu u polufinale Lige prvaka

Treći put u posljednjih pet sezona nogometaši Liverpoola su izborili plasman u polufinale Lige prvaka nakon što su u uzvratnoj utakmici četvrtfinala na Anfieldu s Benficom odigrali 3:3. U prvom susretu u Lisabonu 'redsi' su slavili 3:1

Bila je to sjajna utakmica, Liverpool je poveo 1:0, gosti su izjednačili, da bi 'redsi' s dva nova gola došli do prednosti 3:1. Benfica je do kraja uspjela izjednačiti na 3:3.