[FOTO] Fenomenalni Danci u finalu su pobijedili Francuze i treći put uzastopno osvojili titulu svjetskih prvaka

U finalu Svjetskog rukometnog prvenstva reprezentacija Danske je u Stockholmu pred 22.650 gledatelja pobijedila Francusku 34:29 (16:15) osvojivši treći uzastopni naslov

Na otvaranju drugog dijela Francuska je izjednačila (16:16), no u 37. minuti Danci ponovo bježe na +3 (20:17). Francuska se još jednom približila na pogodak zaostatka (23:22), a imala je i kontru za izjednačenje koju je upropastio Kentin Mahe .

Do sada se šest puta događalo da neka od reprezentacija obrani svjetsku titulu. Dva puta je to uspjelo Francuzima (2009.-2011., 2015.-2017.) i Rumunjima (1961.-1964., 1970.-1974.), a po jednom Šveđanima (1954.-1958.) i Dancima (2019.-2021.). No, Danci su sada postali prvi u povijesti koji su spojili tri svjetske krune. Seriju su počeli 2019. u Danskoj i Njemačkoj, dvije godine kasnije su pobijedili u Egiptu, a sada i na SP-u Švedskoj i Poljskoj.

Ukupno je to njihova sedma medalja na Svjetskim prvenstvima. Uz tri zlata imaju i tri srebra i broncu. Dodajmo i kako su odabranici Nikolaja Jacobsena do zlata stigli s osam pobjeda i jednim neodlučenim ishodom, onim protiv Hrvatske.

Francuska je ostala na šest zlata, dva srebra i četiri bronce.