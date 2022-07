[VIDEO/FOTO] Charles Leclerc najbrži u Austriji, ali životnu pobjedu slavi Carlos Sainz koji je iskakao iz gorućeg bolida

Monegažanin Charles Leclerc za upravljačem Ferrarija pobjednik je Velike nagrade Austrije na stazi Red Bull Ring u Spielbergu, jedanaeste utrke svjetskog prvenstva Formule 1.

Peta je to pobjeda u karijeri za 24-godišnjeg Leclerca pri čemu treća ove sezone nakon što je dobio dvije od prve tri utrke sezone u Bahrainu i Australiji.

Red Bullov pilot Nizozemac Max Verstappen završio je drugi s manje od dvije sekunde zaostatka, Mercedesov sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton treći je treću utrku zaredom.

'Bila je to jako dobra utrka, velika borba s Maxom. Završnica je bila teška, imao sam problema s papučicom gasa, pa je bilo jako nezgodno. Definitivno mi je to trebala pobjeda, posljednjih pet utrka bilo je nevjerojatno teško ne samo za mene nego i za cijeli tim', poručio je Leclerc koji je stigao do prve pobjede u karijeri u kojoj nije startao s prve pozicije.

Verstappen je na startu utrke zadržao prednost, no Leclerc je u 12. krugu prešao u vodstvo.

'Patili smo s gumama', rekao je Verstappen. 'Ali drugo mjesto je dobar rezultat', dodao je.

U 57. krugu je zbog požara na bolidu odustao je drugi pilot Ferrarija Španjolac Carlos Sainz. U trenucima dok je Sainz bio na trećoj poziciji pokušavajući prestići Maxa Verstappena, motor je eksplodirao, a nekoliko sekundi kasnije, bolid se zapalio dok je Španjolac još bio na svom sjedištu.

Sainz je potom sam izašao iz kokpita, očito neozlijeđen, a vatrogasci su ugasili požar. Utrka je nastavljena tri kruga kasnije.