Filip Hrgović zaprijetio Amerikancima: Bez Thompsonove pjesme ne ulazim u ring

Nakon što je Filip Hrgović za 60 sekundi nokautirao američkog teškaša Gregoryja Corbina, i upsao novu pobjedu u profesionalnom ringu, Hrgović se vratio u Zagreb te prenio dojmove, ali i najavio što ga čeka u budućnosti

'Želio bih neko veliko ime iz svijeta boksa, poput Dereka Chisore, Josepha Parkera, Aleksandra Povetkina, Carlosa Takama, nekoga tko je u samog vrhu, jer ću tako izvući najbolje od sebe. Najbolji sam kad su najopasniji ispred mene. Onda je trening kamp puno žešći, svaki je trening ubitačan, jedino tako mogu izvući najbolje od mene. Bit će to teško dogovoriti jer nikom nije u interesu izgubiti od klinca s osam mečeva'.

Prije dva mjeseca u javnost je izašla njegova izjava kako se trajno seli u Ameriku, ali Hrgović je to demantirao.

'To je izvučeno iz konteksta. Ispalo je kao da sam prodao svu imovinu i ne vraćam se. To nije točno. Potpisali smo ugovor s Matchroomom, idući mečevi će biti u Americi i prirodno je da ću tamo biti dulje vrijeme. Možda se za sljedeće mečeve neću vratiti u Hrvatsku i ostati tamo. Ne odlazim iz Hrvatske, plan je da se preselim u ovu dvoranu. Ako Bog da, da mi karijera potraje još 10-15 godina, nikad ne znaš, sve će se događati u ovoj dvorani. Možda ne još koji meč, ali želja mi je da se sve ovdje preseli i da ćemo cijeli svijet napadati iz Jelkovca, haha. Kao Nikola Šubić Zrinski u Sigetu. Znao je da dolazi Sulejman s 100.000 vojnika, on je imao par tisuća. Znao je da ide u smrt, ali nije se predao. Ljudi imaju iza sebe države poput Velike Britanije, Amerike i Rusije, ali idemo! Idemo na pobjedu'.

Hrgović je u ring trebao ući uz Marka Perkovića Thompsona 'Geni kameni', ali nisu mu udovoljili želji..

'Čak ni glavnoj zvijezdi eventa nisu pustili ulaznu pjesmu. Inzistirao sam na tome prije borbe, spomenuo sam i promotoru i svi su se iznenadili. Idući put ću pričekati i neću izaći prije nego što puste 'Geni kameni'. Žao mi je što nisu pustili hrvatsku pjesmu usred Washingtona. Možda su preveli tekst i CIA je intervenirala', u šaljivom tonu zaključio je Hrgović.