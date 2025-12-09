drama u realu

Xabi Alonso noć prije Cityja održao dramatičan govor igračima Reala: 'Znam da žele da odem'

09.12.2025 u 22:46

Xabi Alonso
Xabi Alonso Izvor: EPA / Autor: Manuel Bruque
Real Madrid u srijedu navečer na Santiago Bernabéuu dočekuje Manchester City u ključnom dvoboju Lige prvaka. Pritom je sudbina trenera Xabija Alonsa ozbiljno dovedena u pitanje. Španjolski mediji pišu kako bi eventualni neuspjeh protiv momčadi Pepa Guardiole mogao značiti kraj trenerova mandata u Madridu.

Uoči utakmice, Alonso je na treningu u Valdebebasu održao emotivan govor svojim igračima.

‘Znam da mnogi iz okruženja i u medijima žele da odem… ali sutra im nećemo dati zadovoljstvo. Ja vjerujem u vas’, poručio je igračima nakon posljednjeg treninga.

Velika briga za Real je stanje Kyliana Mbappea. Francuz je završetak utakmice protiv Celte osjetio bol, a prema informacijama španjolskih medija, riječ je o mišićnoj ozljedi noge. Ako ne bude spreman, Real ostaje bez prvog strijelca i glavne napadačke opcije.

U slučaju da Mbappe ispadne iz kadra, trener razmatra dvije opcije – Rodryga, koji je već 32 utakmice bez gola, ili mladog Gonzala Garciju. Navijači jasno žele drugo rješenje, no Alonso je dosad rijetko pružio povjerenje mladom napadaču, premda je u prosincu briljirao na Svjetskom klupskom prvenstvu.

City stiže u Madrid u sjajnoj formi

Na drugoj strani čeka Manchester City, momčad koja godinama predstavlja najveći europski izazov Realu. Englezi dolaze nakon uvjerljive pobjede protiv Sunderlanda 3:0 i nalaze se na drugom mjestu Premier lige, dva boda iza Arsenala.

U Ligi prvaka trenutno su deveti, što znači da su zasad izvan Top 8 i u vrlo nezgodnoj poziciji pred nastavak natjecanja.

Real Madrid je, uz ozljede, u izrazito teškom trenutku, a Xabi Alonso igra za vlastitu budućnost. Španjolski mediji pišu kako je riječ o svojevrsnom finalu prije finala.

Sve oči bit će uprte u Bernabeu, koji bi – po svemu sudeći – mogao presuditi sudbinu donedavno omiljenog trenera.

