Evo odgovora Matjaža Keka na prozivke Zdravka Mamića

Dinamo je u srijedu pobijedio Rijeku i izbrio finale hrvatskog nogometnog Kupa. A nakon tog dvoboja bilo je neugodnih scena, ali i verbalnih ispada. U istom tonu ovog je petka nastavio Dinamov savjetnik - Zdravko Mamić

Slovenski stručnjak koji vodi momčad s Rujevice vrlo brzo je odgovorio,

'Pa valjda smo svi u klubu, od predsjednika Miškovića nadalje, korektno i iskreno priznali zasluženost te Dinamove pobjede. To nitko nije činio spornim. Poznavajući gospodina Mamića i njegovu ljubav prema njegovom klubu, znam da on poštuje mene i moju ljubav prema mom klubu i to da štitim i uvijek ću štititi svoje igrače. Pa makar igrali s Dinamom u Maksimiru', poručio je Kek.

Osvrnuo se slovenski trener i na Filipa Bradarića koji je verbalno napao suca.

'Bojim li se da će dobiti tešku kaznu? Ne razmišljam o tome koliko će utakmica kazne dobiti Bradarić. Bio sam na, blizu, znam što se dogodilo. I mislim da smo mi kao klub krivi što se Bradarić našao tamo nakon utakmice, a već je bio isključen'.