Evo nekoliko detalja koji će vam pomoći da zavolite trčanje

Dolaskom dužih i toplijih dana, ali i približavanjem mjeseci u kojima se nose kratki rukavi i ležernija odjeća, mnogi se počinju baviti sportom. Jedan od omiljenih rekreativnih sportova, mnogima i najdostupniji, jest trčanje

Iako nas je i ova zima poštedjela većih snježnih oborina i debelih minusa, ulaskom u kalendarsko proljeće, uz više temperature i duže dane, mnogi donose odluku - pokrenuti se.

Naravno, teško se iz fotelje odmah prebaciti na sprave u teretani, već se mnogi opredjeljuju za ono što im je najdostupnije. A to su brojne ceste, nasipi ili kružne staze, na kojima mogu trčati do mile volje, odnosno koliko im to tijelo dopušta.

I dok profesionalcima, koji trče i u zimskim mjesecima, ovaj prelazak ne predstavlja nikakav problem, a još manje rizik, rekreativcima je ipak korisno udijeliti koji savjet kako im se trčanje nakon pola kilometra ili dva izlaska na stazu ne bi zamjerilo.

Dakle, svatko treba krenuti od sebe, procijeniti svoje mogućnosti i ne dopustiti da se sljedećeg jutra probudi s upalom mišića zbog koje neće moći ni do prvog kafića na kavu. Onaj lagani umor ili mala bol čak su poželjni, čisto da trkači shvate da su radili i oni mišići koje slabo ili nikad ne koriste.