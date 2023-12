Evo kako bi trebao izgledati novi stadion na Kantridi; Riječani o ovome maštaju

Oko cijelog stadiona, zbog specifičnosti ove lokacije – bivšeg kamenoloma i problema koji se pojavljuju uslijed slivnih voda, kao i podizanja razine mora – izgradit će se kilometar dugačak kanal, širok dva i visok četiri metra. Njime će se, u ekstremnim uvjetima koji su specifikum ovog područja, nakupljena voda odvoditi u more. Samo za ilustraciju, za taj zahvat, u naravi veliki, ali rješivi tehnički problem, uložit će se nekoliko milijuna eura. Noću, kad bude osvijetljen bojama HNK Rijeke, stadion će podsjećati na karakteristični brod s veslima i naglašenom provom – obilježjem Armade. Na južnoj strani stadiona koja se spušta prema moru, smjestit će se ugostiteljski objekti.

Drugo: HOTEL S 4+ZVIJEZDICE, horizontalno položen, savršeno uklopljen u ambijent, ovom dijelu grada udahnut će bogat turistički sadržaj, drugačiji od svega dosad. S pet etaža, P+4, te otprilike 200 soba orijentiranih na jug, prema moru, svojom pojavom i arhitektonskim rješenjima ni na koji način neće odudarati od izgleda tog područja, jer se radi o zazelenjenom objektu koji poštujući okolinu u kontinuitetu slijedi zatečeni krški krajolik.

Treće: TRI NEBODERA, svaki s visinom od 116 metara, čijom izgradnjom se Rijeka, u arhitektonskom i urbanističkom aspektu, približava gradovima koji se s ovakvim rješenjima opravdano smatraju najljepšima i najkvalitetnijima za život. Visoki neboderi, neposredno uz prvu liniju do mora, obilježja su Barcelone, Dubaija, Miamija i sličnih urbanih središta koja svojom inovativnošću, s modernim, hrabrim iskoracima, ostavljaju bez daha. Neboderi su, uostalom, jedna od asocijacija na Rijeku. Sinonim Rijeke je – neboder. Neboder, u svakom dijelu grada. To je karakteristika Rijeke. Uz to, takve, visoke stambene građevine, u neposrednoj su blizini lokacije stadiona, i to sa sjeverne, zapadne i istočne strane. Tri planirana nebodera, direktno spojena s hotelom, imat će 35 kata, dio su iste ili slične priče.

Četvrto: PARKING, Sva parking mjesta, njih ukupno 1350, nalazit će se u garažama, tako da vanjski prostori maksimalno dobiju na volumenu, prozračnosti i mogućnosti kvalitetnijeg iskorištavanja.

Zaključak

Naravno, sama po sebi investicija u nogometni stadion nije isplativa. To podrazumijeva da se, kao imperativ i conditio sine qua non, može i mora postići ekonomska održivost cijelog projekta. U konkretnom slučaju to onda znači, s jedne strane, gradnju sadržaja poput stadiona, dok je s druge strane prisutan element komercijalnog i isplativog ulaganja u hotel i tri nebodera koji će investitoru generirati dobit, a on će zauzvrat izgraditi stadion i prepustiti ga Gradu Rijeci koji dobiva u vlasništvo značajan infrastrukturni objekt. Ovakav model već dugo vremena egzistira u svijetu kao uspješan i provediv.

Cilj našeg Konzorcija otvaranje je ovakve mogućnosti suradnje koju prepoznajemo i nudimo kao priliku da Rijeka i Riječani dobiju ono što im pripada – najljepši i najoriginalniji stadion s pratećim komercijalnim sadržajem!

Predsjednik HNK Rijeka Damir Mišković:

'Konzorcij Kantrida', koji okuplja tvrtke zainteresirane za gradnju multifunkcionalnog kompleksa Stadion Kantrida, uputio je Gradu Rijeci Pismo namjere u kojem na transparentan način izlažemo svoju viziju razvoja tog područja, s naglaskom na nogometni stadion. Kad smo odlazili na Rujevicu, obećali smo da je to privremeno i da ćemo se vratiti na Kantridu. Kad-tad. Moram priznati da je ovo za mene emotivan trenutak, jer s današnjim danom i ovim predstavljanjem započinje naše približavanje konačnom cilju – Kantridi! Za Kantridu, mjesto povijesti i budućnosti našeg voljenog kluba, kluba svih nas, Riječanki i Riječana, tražili smo modele suživota sporta i biznisa, održivosti i izvedivosti. Smatram da smo ih konačno i pronašli. Ono što smo zamislili je provedivo, zanimljivo i originalno. Zadovoljstvo mi je da vam mogu poručiti da je „Konzorcij Kantrida“ spreman ponuditi Gradu Rijeci adekvatno ekonomsko-funkcionalno-arhitektonsko rješenje koje zadovoljava sve aspekte i interese: i poslovni, i sportski i javni, na kojem je, vidjet ćete, veliki naglasak. Rijeka i Kantrida, implementacijom našeg projekta, ako ga se ocijeni najboljim, dobit će novi sadržaj i povećanu vrijednost cijelog lokaliteta. Bit će to snažan iskorak u moderno doba. Sama po sebi, kombinacija vrhunskog nogometnog stadiona i tri nebodera najveće visine u Hrvatskoj, uz prateći hotel i brojne javne sadržaje, Rijeku stavlja na kartu goleme vidljivosti i atraktivnosti. Mi u tome želimo sudjelovati. I zato nas podržite.“

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović:

'Povezala nas je na ovoj prezentaciji jedna rečenica: POVRATAK NA KANTRIDU!

Naime, konzorcij 6 tvrtki, predao je nedavno Gradu Rijeci Pismo namjere za razvoj projekta Multifunkcionalnog kompleksa Stadiona Kantrida. To je stvorilo preduvjete, da već za ovu sjednicu Gradskoga vijeća, pokrenemo izradu Urbanističkog plana uređenja Sportskog područja Kantrida, kao i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Cilj ove prezentacije jest, da se i prije sjednice Gradskoga vijeća, u javnosti otvoreno kaže: što se želi napraviti na Kantridi i tko su te tvrtke i pojedinci koji stoje iza ovoga prijedloga – transparentno i jasno. Naravno, ukoliko se takve odluke usvoje, kreće zakonima propisana procedura. Jer projekt je generacijski, a lokacija, povijest i tradicija prevažni da javnost ne dobije informacije odmah i to iz prve ruke. Zato sam tražio da se o ovom prijedlogu što prije komunicira javno, da svi građani i naravno gradski vijećnici dobiju informaciju o njemu, da svi mogu reći što misle i nadam se – da projekt dobije podršku Riječanki i Riječana. I ne samo to, neovisno o ovom projektnom prijedlogu, daljnja procedura bit će otvorena svima, ne samo ovom konzorciju – javna i dostupna za sve one koji mogu pridonijeti cilju, a to je – Povratak na Kantridu.

Kao gradonačelnik, svakako sam itekako zainteresiran da Rijeka ovim projektom napravi korak prema položaju koji itekako zaslužuje i koji treba imati. Svjestan da će ova inicijativa izazvati puno reakcija. Zato želim jasno reći: Da, ovo je projekt koji će svakako promijeniti Rijeku, ovo je projekt koji će je učiniti sličnom drugim europskim i svjetskim gradovima koji su napravili hrabre poteze i tako odskočili od drugih. Ovakav projekt omogućit će da se ispod stijena ponovno igraju velike, pobjedničke utakmice, uz podršku Armade, ali i zaštititi ono što čini duh Kantride, što je meni posebno važno, jer Kantrida je i moj dom.

Dakle, ovaj projekt omogućuje da se i dalje kupamo na našoj omiljenoj plaži istočno od Bazena, kod Morskog prasca. Ovaj projekt bit će posebno pažljiv prema moru, obali i prirodi. Ovaj projekt sačuvat će i tako jedinstveni Portić, onakav kakav je danas. Bez novoga nasipavanja, planirano je puno javnih površina otvorenih svim građanima baš kao što bi i stadion trebao, nakon što se izgradi, po riječima investitora, postati javni gradski i prijeći u vlasništvo Grada Rijeke.

Naravno, kao što sam rekao, projekt će promijeniti Rijeku i Kantridu. Rijeka je i sada najveće hrvatsko gradilište, grad s velikim potencijalima za koji su zainteresirani veliki investitori. U ovom projektu, uz sam stadion, investitori predlažu gradnju triju nebodera i hotela i ne želim skrivati da sam svjestan da je to prijedlog koji bitno mijenja doživljaj Rijeke, iako je Rijeka grad koji je u Hrvatskoj prepoznatljiv i po neboderima. Svjestan sam da svi mi nerijetko odbijamo promjene, a ovaj projekt čini upravo suprotno.

Kao gradonačelniku, stalo mi je da se Rijeka, ona nogometna i sportska, Rijeka kao grad koji teče, vrati svojoj Kantridi.

Moj je interes da se Rijeka razvija, ali da istodobno sačuvamo sve ono dobro i posebno što Rijeku čini Rijekom, da zaštitimo javni interes i interes cijele naše zajednice. Zato je i važno da podršku projektu ne dijelimo na stranke i stranačke interese, da ne razmišljamo samo o svojem dvorištu, da budemo zajednica koja prepoznaje što sve Rijeka dobiva ovim projektom. Drago mi je zato da su ovdje i župan i potpredsjednik Vlade koji o tome svjedoče.

Od danas svi znaju da postoji ambiciozna i hrabra ideja za povratak na Kantridu. Investitorima stoga želim puno uspjeha na iznimno zahtjevnom putu koji ih čeka, a to je put koji uključuje i javni natječaj za arhitektonsko rješenje i izbor investitora. Dakle, ovaj tjedan bit će iznimno važan jer možemo zajednički napraviti prve ključne korake za povratak na našu Kantridu.