Kovačević otkrio kad će Bennacer debitirati za Dinamo

S. M.

15.09.2025 u 10:44

Ismael Bennacer
Ismael Bennacer Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Alen Szabo/GNK Dinamo
Dinamo je sinoć u 6. kolu SHNL-a senzacionalno izgubio na Maksimiru od Gorice 2:1.

Momčad Marija Kovačevića odigrala je sinoć katastrofalnu utakmicu i, nakon remija u Varaždinu u prošlom kolu, ušla je u niz od dvije utakmice bez pobjede.

Dinamo u subotu gostuje na Poljudu i eventualni novi loš rezultat ozbiljno bi uzdrmao Kovačevićevu poziciju. U Splitu neće moći računati na Luku Stojkovića koji je jučer dobio crveni karton i u momčadi će sigurno biti promjena.

Ono što navijače najviše zanima je kad će debitirati megapojačanje Ismael Bennacer. On je u Dinamo stigao u reprezentativnoj pauzi, a o njegovom statusu u momčadi jučer je govorio Dinamov trener.

'Što se Bennacera tiče ćemo vidjeti. Dobro radi, dobro trenira, a sigurno je da ćemo ga koristiti, samo ne znamo koliko', rekao je Kovačević na press konferenciji.

