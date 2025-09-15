Je li Kovačević ovim riječima već najavio jednu promjenu za Hajduk?

Gosti su poveli u 21. minuti golom Poza, a Trontelj je povisio prednost gostiju u 47. minuti. Dinamo je vratio u život Sandro Kulenović u 57., ali je Luka Stojković u 62. dobio crveni karton i Dinamo se nije uspio vratiti.

Dinamo je odigrao groznu utakmicu, daleko najlošiju ove sezone i Modri su posebice u prvih 45 minuta mogli primiti još koji gol. Zaista, igra kluba koji je glavni favorit za naslov prvaka bila je šokatno loša. S tim se složio i trener Dinama Mario Kovačević, koji je teško pronalazio riječi za debakl svoje momčadi.

'Težak poraz... Svi smo vjerovali u pobjedu, dobro smo se pripremali i trenirali i onda uđemo u utakmicu nevjerojatno. Iza uspavano, u sredini nervozno. Možda da je Ljubičić ono zabio bismo poveli, ali nismo. Nikako nismo uspjeli uspostaviti igru, stvorili smo premalo. Na poluvremenu smo mijenjali i onda iz prve akcije primimo drugi gol.

Kad je Kulenović zabio, mislili smo da ćemo se vratiti, a onda se dogodio i crveni karton. Gorica se branila, krala je vrijeme i nismo mogli doći do neke prilike. Dali smo sve od sebe, ali kaznili su nas. Čestitam im', rekao je, a onda odgovorio na pitanje mogu li Mišić i Villar zajedno igrati.

'Ne bih pojedinačno o igračima, ali da, to već par puta nije izgledalo dobro', rekao je trener Dinama i dao naslutiti da će protiv Hajduka u subotu napraviti neke promjene te da će Mišić ili Villar preseliti na klupu.