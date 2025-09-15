ČRNKO JASAN

Uživao u pobjedi Gorice protiv Dinama, pa poručio: Više neću biti predsjednik kluba

S.Š.

15.09.2025 u 10:15

Nenad Črnko
Nenad Črnko Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Nakon što su Mario Carević i igrači Gorice šokirali Dinamo i po prvi put upisali pobjedu u Maksimiru, par sati kasnije obratio se i predsjednik kluba Nenad Črnko

Objavu Nenada Črnka prenosimo u cijelosti.

'Trebala je ova objava osvanuti tek koji dan kasnije, ali netko je gore htio da sve završi baš onako kako treba i da ova večer ostane kruna jednog razdoblja od punih 30 godina koliko sam proveo na čelu kluba. Gorica će kroz koji dan i službeno postati športsko dioničko društvo, a završetkom preoblikovanja ispisuje se i posljednja stranica sa kojom i ja slijedom navedenih okolnosti napuštam funkciju predsjednika kluba.

U svojoj povijesti nikad klub kojem sam bio na čelu nije ispao u niži stupanj natjecanja, a danas sam onako tiho pred utakmicu s Dinamom konstatirao da je ovo jedini klub i stadion u velikih 7 godina HNL-a na kojem nismo ostvarili pobjedu u službenoj utakmici. Netko je to gore čuo i pomogao da napravimo i taj posljednji korak, a da moj odlazak s čela kluba koji je u svakom segmentu ispunio moj život dobije i baš tu zvjezdicu koja se sanja u karijerama mnogih. I to je to.

Hvala svima koji su me trpjeli svih ovih godina, bilo je suza, znoja i osmjeha na licu, ali… i, kad sve zbrojim na kraju – vrijedilo je. Hvala navijačima, gradu, županiji, svim prijateljima kluba, sponzorima, medijima koji su nas zdušno pratili, sportskim prijateljima u cijeloj Hrvatskoj i van naših granica, mojim članovima Izvršnog odbora i Skupštini kluba, a najviše hvala radnoj zajednici, trenerima, akademiji, seniorima i ženskom nogometnom klubu koji su najzaslužniji što je Gorica danas, baš ovakva, ponosna!

Čestitke igračima i treneru na prekrasnoj večeri i nečem što će doista ostati kao pečat za cijeli život. Novom vlasniku Gorice i budućem predsjedniku kluba Iliji Karamatiću želim da Gorica nastavi uzlaznom putanjom i u sljedećim godinama koje su pred nama. Moju podršku će imati i uvjeren sam da će Gorica biti još bolja.

Da sam mogao pripremiti scenarij svog odlaska s mjesta predsjednika, vjerujte da ne bih to složio bolje od ovog. Uvijek sam govorio da je u sportu najvažnije vjerovati i to se i danas potvrdilo. Hvala svima još jednom!'

Dinamo - Gorica 1:2 (6. kolo SHNL-a, sažetak) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

tportal
