Englezi do vrha napunili panamsku mrežu i izazvali Belgiju uoči međusobne utakmice

Tri gola Kanea, dva Stonesa i jedan Lingard za uvjerljivu pobjedu protiv Paname. Panama je uzvratila tek jednom, Felipe Baloy je zabio prvi njihov gol u povijsti na svjetskim prvenstvima...

Harry Kane (22pen, 45+1pen, 62) je bio trostruki strijelac, stoper John Stones (8, 40) dvostruki, dok se u strijelce upisao i Jeese Lindgard (36). Počasni gol za Panamce dao je Felipe Baloy (78).

Englezi nikad nikome na svjetskim prvenstvima nisu zabili više od tri gola, a protiv zanjenjem vrlo skromnih Panamaca su postigli čak pet golova već nakon prvog dijela. Engleska je i prva momčad koja je na ovom prvenstvu u jednoj utakmici postigla šest golova, a Kane je sa ukupno pet golova preuzeo vodstvo u poretku za najboljeg strijelca SP-a.

Engleska je povela vrlo rano, u 8. minuti kada je nakon ubačaj s kuta John Stones neobjašnjivo ostao nečuvan na sedam-osam metara od gola te engleskom braniču nije bilo teško glavom svladati panamskog vratara. U 21. minuti je Escobar srušio Linhgarda u kaznenom prostoru, a Harry Kane je nepogrešiv s "bijele točke" za vodstvo Engleza od 2-0. U 36. minuti utakmica je praktički bila gotova jer je Lingard s ruba kaznenog prostora pogodio same rašlje panamskih vrata. Stones je u 40. minuti zabio i četvrti gol za Engleze nakon što su Panamci još jednom ispali naivni nakon prekida. Kane je prebacio loptu do Sterlinga, koji pogađa gredu, no na odbijenoj lopti je stoper Stones koji postiže svoj drugi gol na utakmici. Ali ni to nije bilo sve u prvom dijelu, Panamac Godoy hrvačkim zahvatom ruši Kanea u kaznenom prostoru, pa egipatski sudac dosuđuje i drugi penal na utakmici. Napadač Tottenhama ponovno je precizan s "bijele točke" i Englezi na odmor odlaze s nestvarnih 5-0.

Kane u 62. minuti dolazi i do "hat-tricka" nakon što je u mrežu skrenuo udarac Loftus-Cheeka. Englezi su se potom malo opustili, a Panamci su u 78. minuti došli do svog prvog gola na svjetskim prvenstvima. Iz slobodnog udarca s lijeve strane ubacio je Arroyo, a Baloy u padu nogom svladao engleskog vratara.

U zadnjem kolu 28. lipnja Englezi i Belgijanci međusobno će odlučivati o prvom mjestu skupine, dok su Tunis i Panama ispali. Kako Englezi i Belgijanci imaju istu gol-razliku, u slučaju remija na njihovoj utakmici o prvom mjestu odlučivat će "fair-play" kriterij.

ENGLESKA - PANAMA 6-1

Pred 45.000 gledatelja na Gradskom stadionu sudio je Ghead Grisha iz Egipta.

Strijelci: 1-0 Stones (8), 2-0 Kane (22pen), 3-0 Lindgard (36), 4-0 Stones (40), 5-0 Kane (45+1pen), 6-0 Kane (62), 6-1 Baloy (78)

ENGLESKA: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier (Rose, 70), Loftus-Cheek, Henderson, Lingard (Delph, 64), Young - Sterling, Kane (Vardy, 63)

PANAMA: Penedo - Murillo, R. Torres, Escobar, Davis - Gabriel Gomez (Baloy, 69)- Barcenas (Arroyo, 69), Cooper, Godoy (Avila, 62), Rodriguez - Perez