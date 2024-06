Engleski izbornik nakon s(p)retne pobjede priznao: Imao sam čudan osjećaj...

Bellingham je fantastično zabio škaricama za rezultat 1-1 duboko u sudačkoj nadoknadi. Na početku produžetka, kapetan Tri lava Harry Kane glavom je iz blizine pogodio za 2-1. Na kraju je momčad Garetha Southgatea ostvarila ključnu pobjedu koja im je osigurala mjesto u četvrtini finala Eura 2024.

Izbornik Tri Lava, Gareth Southgate, komentirao je u razgovoru za BBC Radio 5 Live nakon utakmice.

'Imao sam čudan osjećaj da utakmica nije mrtva i znam da to zvuči smiješno. Gurali smo i ispitivali. U konačnici nam je pogodak donio onaj koji smo ubacili u šesnaesterac.'

'Na nekih 15 minuta do kraja pitate se može li Jude odigrati do kraja. On i Harry Kane stvaraju ovakve trenutke i zato ne radite promjene kada ljudi traže još promjena. Imali smo dovoljno napadajući igrače na terenu.'