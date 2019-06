Emil Tedeschi u 14 godina na košarku potrošio gomilu milijuna; kako je sve krenulo i zašto je klub preselio u Ljubljanu

Vijest kako je napravljena fuzija između dva uspješna košarkaška kluba, hrvatske Cedevite i slovenske Olimpije, u regiji je odjeknula kao bomba. Istražili smo što to zapravo znači za hrvatsku košarku i kakve bi mogle biti posljedice

Što je pravi razlog čelnog čovjeka KK Cedevite Emila Tedeschija, većinskog vlasnika tvrtke Atlantic grupa koja je glavni sponzor kluba, da dio profita tvrtke seli u Ljubljanu, znaju samo njegovi najbliži suradnici. Jedan od razloga je naravno je i tretman Grada Zagreba na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem i nedostatak dijaloga. Ali to je neka posebna tema…

što to znači za HR-košarku?

'Cedevita je s nekoliko košarkaških entuzijasta podnijela zahtjev za formiranje KK Cedevita Junior i misija mu je rad s mladima na zagrebačkom Velesajmu. KK Cedevita je tamo investirala svoja sredstva i razvila jedan od najljepših košarkaških kampova u Europi i svijetu. Očekujem da će biti razumijevanja da seniorska ekipa novog kluba KK Cedevita Junior igra najjače hrvatsko košarkaško natjecanje, ali to ne ovisi samo o nama', kazao je Tedeschi, veliki zaljubljenik u košarku. Tako je klub koji je postavio nove standarde u hrvatskoj košarci, ali nije uspio dobiti navijače i nije se uspio fuzionirati s Cibonom, preselio u Ljubljanu. Umjesto da prije desetak godina Atlantic grupa sa svojim kapitalom uđe u KK Cibona, i s vremenom stvori klub koji bi punio zagrebačku Arenu i koji bi vjerojatno igrao u elitnoj Euroligi protiv Barcelone, Reala, CSKA, Fenerbahčea i ostalih, Grad Zagreb je ostao bez moćnog kluba i još moćnijeg sponzora, bez dobre zarade i praznu Arenu Zagreb. Hoće li za to itko odgovarati teško je reći, ali jasno je kako povratka više nema…

Ukratko, Hrvatska je ovime ostala bez jednog predstavnika u regionalnoj ABA ligi, a do 15. lipnja, kada je u HKS-u rok za prijavu klubova za HT Premijer ligu, neće biti poznato u kojem će rangu igrati novi klub KK Cedevita Junior. Prema pravilniku nije nemoguće da novooformljeni klub, u kojem će se razvijati mladi igrači za KK Cedevita Olimpija, krene od najnižeg ranga. Takva odluka HKS-a bila bi još jedan udarac za hrvatsku košarku…

'Sve se radi zbog publike, a u Ljubljani imamo izvanredne uvjete. Stožice su košarkaški hram Europe. Postoji interes za košarkom jer je Slovenija aktualni europski prvak. To spajanje je toliko uzbudljivo, da sve primjedbe da izdajemo nacionalni interes čine se smiješnima. Ne brojimo nikome krvna zrnca, nas samo zanima zabava, veselje, pobjede.'

'Sve ovo radimo jer volimo košarku. Stvaramo. Pratit ćete jednu pionirsku, novu, avangardnu djelatnost. Po prvi puta u Europi dva profesionalna kluba spajaju se preko granice. To nitko u Europi nije napravio. Ovo nitko nikada nije napravio u niti jednom sportu. Ponosan sam i uzbuđen. Ovo nije dolazak još jednog velikog sponzora u Ljubljanu. Ovo nije odlazak jednog kapitala iz jedne države u drugu. Ovo je ravnopravno spajanje dva košarkaška kluba', kazao je predsjednik Cedevite Emil Tedeschi dodavši:

Kako je i kada sve počelo?

Od 2005. godine, kada je hrvatski poduzetnik Emil Tedeschi sa svojim najbližim suradnicima odlučio uložiti novac u sport u koji je zaljubljen od malih nogu, klub je do ove godine ukupno osvojio 13 važnih trofeja, uključujući pet titula državnog prvaka i sedam titula pobjednika Kupa 'Krešimir Ćosić'. Od malenog lokalnog zagrebačkog kluba Hiron-Botinec, koji je u počecima bio amaterski klub, uskoro je izrastao moćni prvoligaš kroz koji je prošao velik broj bivših i sadašnjih NBA igrača.

Kada je osvojen prvi trofej?

Na prvi trofej Tedeschi i njegovi suradnici – usprkos potrošenim milijunima kuna i velikom broju poznatih hrvatskih igrača koje su angažirali - čekali su sedam sezona, sve do veljače 2012., kada im je slovenski veteran Matjaž Smodiš, za kojeg kruže glasine da je još uvijek najskuplji igrač u povijesti kluba (nekadašnji igrač moskovskog CSKA, s kojim je bio prvak Europe), donio titulu pobjednika hrvatskog kupa. Tada je krenula serija osvajanja hrvatskih trofeja i nevjerojatna dominacija koju su tek povremeno uspjeli prekinuti Cibona i Zadar. Tijekom nedavne finalne serije između Cibone i Cedevite, koju je Cibona dobila sa glatkih 4-0, objavljena je senzacionalna vijest kako Tedeschi klub seli u Ljubljanu. Iako je vijest zvučala kao glasina ubrzo je postalo jasno kako Hrvatska gubi klub i samim time jednog ABA ligaša.

Kako preko regionalne ABA lige do nastupa u Euroligi?

Cilj čelnika kluba uvijek je bio nastup u elitnoj Euroligi tj. među 16 najboljih i najmoćnijih klubova starog kontinenta što bi zasigurno na 15 domaćih utakmica dovelo u Arenu Zagreb velik broj gledatelja željnih vrhunskog sporta. Preduvjet za nastup u Euroligi je osvajanje regionalne ABA lige, a čelnici KK Cedevite očito su zaključili kako će to lakše napraviti uz fuziju s KK Olimpija nego samostalno. U regionalnoj ABA lige KK Cedevita bez prekida se natječe od sezone 2008/2009. i četiri puta su stigli do velikog finala i sva četiri puta su poraženi. Uz sve to treba imati na umu kako KK Olimpija ima svoju bazu navijača. Sve ono što Cedevita nije dobila u Zagrebu i što nije mogla postići u 14 godina, dobila je preko noći u Ljubljani.

Koliko su Emil Tedeschi i tvrtke Atlantic grupa dosad milijuna potrošili na KK Cedevita?

U razgovoru za N1 televiziju legendarni hrvatski trener Mirko Novosel, čije je mlađi sin Krešimir dugi niz godina bio direktor KK Cedevite, između ostalog je kazao kako je 'prije osam godina predložio projekt s kojim bi se Cibona i Cedevita ujedinile u jedan klub. Prva momčad te fuzije napadala bi Final Four Eurolige, a druga bi bila mlada' uz dodatak kako je prema njegovim informacijama 'u Cedevitu uloženo preko 400 milijuna kuna.'

Prema dostupnim podacima, Atlantic grupa, kao glavni sponzor KK Cedevita, ostvarila je prihode od prodaje od 5,3 milijarde kuna, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja organski rast od 4,2 posto. Pritom je ostvarena neto dobit nakon manjinskih interesa od 244 milijuna kuna, a dio profita – što tvrtka i ne osjeti – Emil Tedeschi odučio je investirati u košarku. Budžet kluba za sezonu koja je upravo završila iznosio je više od 35 milijuna kuna, od čega je na plaće igrača prve momčadi otpadalo između 1,5 i dva milijuna eura. Sada se taj novac seli u Ljubljanu.

Velika baza mladih igrača i zarada od tri milijuna eura na dva NBA igrača

KK Cedevita već godinama – osim što na zagrebačkom Velesajmu ima vrhunske uvjete za trening - osvaja trofeje u mlađim kategorijama, od mlađih kadeta do juniora. No, usprkos tome što je kroz klub prošlo više od tisuću djece svih uzrasta, praktički niti jedan domaći igrač nije se afirmirao kroz klub i stigao do dresa hrvatske reprezentacije. Neki su otpisivani kao neperspektivni, pa bi se dokazali u drugim klubovima, a neki su zaustavljeni u razvoju zbog velikog broja skupih američkih pojačanja. Dva najunosnija projekta KK Cedevite su dva igrača iz Bosne i Hercegovine, Jusuf Nurkić i Džanan Musa. Na spomenuta dva igrača, koji su kao tinejdžeri stigli u Cedevitu i ubrzo su nakon jedne prave sezone u prvoj momčadi otišli u NBA ligu, klub je jako dobro zaradio, gotovo tri milijuna eura. Ideja čelnika kluba je da i dalje ulaže u mlade igrače iz regije koji će igrati u hrvatskoj HT Premijer ligi od kojih će najbolji dobiti priliku u novom klubu KK Cedevita Olimpija. Tako ispada kako će hrvatska košarka razvijati igrače za – Sloveniju.

Apsurd koji bi mogao dodatno uzdrmati hrvatsku košarku. Apsurd do kojim nije trebalo doći da je bilo malo razumijevanja i da je postojao dijalog s Gradom. Ovako je najviše profitirala - slovenska košarka.