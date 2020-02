Dvoboj protiv Nizozemaca hrvatski vaterpolisti iskoristili za 'vidanje rana' s Eura

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u susretu je 3. kola skupine C Svjetske lige u utorak u Varaždinu pobijedila Nizozemsku sa 16:7 (5:3, 2:2, 4:1, 5:1) i plasirala se u četvrtfinale

Očekivanom pobjedom protiv Nizozemske Hrvatska je zauzela drugo mjesto u skupini iza Srbije te će u četvrtfinalu gostovati protiv pobjednika skupine D, Crne Gore ili Španjolske, koje igraju kasnije.

Hrvatska je odlično ušla u utakmicu i u prvoj četvrtini povela 4:0. No, do kraja prvih osam minuta, uz jedan hrvatski, Nizozemska je postigla tri gola, a na početku drugog dijela još dva i došla do izjednačenja 5:5. Do poluvremena rezultatski stvari na svoje postavljaju Luka Bukić i Maro Joković za vodstvo 7:5.

Ovaj dvojac pucački je raspoložen i u trećoj dionici te Joković s tri i Bukić s jednim golom vode Hrvatsku do prednosti od 11:6 uoči posljednjeg dijela susreta. Hrvatska zaključuje utakmicu s još pet golova, a Marko Bijač na hrvatskom golu zaustavio je sve osim jednog pokušaja Nizozemaca, za konačnih 16:7.

Prvo ime susreta bio je Maro Joković sa šest golova. Luka Bukić i Rino Burić postigli su po dva gola, kao i Miloš Filipović i Jesse Koopman u nizozemskoj reprezentaciji.