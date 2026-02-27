Slaven Belupo uzeo vrijedne bodove! Pogledajte gol koji je presudio Istri

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Iako su prilike sijevale na sve strane, gol nije pao u 1. dijelu. Tek je u nastavku Slaven došao do prenosti kada je Ilija Nestorovski zabio na lijep ubačaj Marka Dabre. Istra je kasnije tresla vratnicu, ali do izjednačenja nije mogla.
Dvoboj u Koprivnici, koji je pobjedniku nudio skok na treće mjesto ljestvice, protekao je u obostrano vrlo slaboj igri, poglavito u prvih sat vremena. Tijekom prvog poluvremena jedina situacija vrijedna spomena dogodila se u 32. minuti pred domaćim golom. Lončar je osvojio dosta prostora, ušao u kazneni i onda vidio samog Prevljaka na drugoj vratnici, ali najbolji strijelac Istre pucao je vrlo slabo i promašio gol.
Niti nastavak nije donio pozitivan pomak sve do gola. Dabro, koji je na teren stupio samo dvije minute ranije, prihvatio je loptu na lijevom krilu te vidio nečuvanog Nestorovskog u srcu kaznenog prostora, a iskusni je Makedonac znalački iskoristio pruženu priliku i zakucao loptu u mrežu.
Primljeni je gol razbudio igrače Istre koji su preuzeli inicijativu i do kraja dvoboja imali nekoliko prilika za poravnanje. No, u 75. minuti kapetan Božić i golman Hadžikić pravovremeno su neutralizirali Prevljaka, da bi u 78. minuti nakon kornera Išasegi pogodio gredu vlastitog gola.
Treći Slaven sada ima 34 boda, dva više od četvrte Rijeke i petog Varaždina, dok je Istra 1961 nakon četvrtog poraza u nizu šesta s 30 bodova, jednim više od sedme Lokomotive. Vodi Dinamo sa 51 bodom, pet manje ima drugi Hajduk.
-
90'
Utakmica je gotova, bodovi ostaju u Koprivnici!
-
90'
Ćubelićev slobodnjak preletio gol.
-
90'
Hadžikić kažnjen zbog odugovljačenja.
-
90'
Igrat će se pet minuta nadoknade.
-
90'
Slaven skoro kažnjen za promašaj, ali Prevljak nije uspio zahvatiti loptu.
-
88'
Slaven je mogao okončati utakmicu kontranapadom, ali Crepulja je loše pucao.
-
78'
Kakva šansa! Istra je zatresla vratnicu iz kornera, Išasegi je skoro zatresao vlastitu mrežu.
-
76'
Opet Prevljak i opet Hadžikić. Korner za Istru.
-
73'
Hadžikić hvata Prevljakov udarac glavom.
-
68'
Starom liscu Nestorovskom ovo je 39. gol u SHNL-u u 75. nastupu.