Slaven Belupo uzeo vrijedne bodove! Pogledajte gol koji je presudio Istri

Iako su prilike sijevale na sve strane, gol nije pao u 1. dijelu. Tek je u nastavku Slaven došao do prenosti kada je Ilija Nestorovski zabio na lijep ubačaj Marka Dabre . Istra je kasnije tresla vratnicu, ali do izjednačenja nije mogla.

Dvoboj u Koprivnici, koji je pobjedniku nudio skok na treće mjesto ljestvice, protekao je u obostrano vrlo slaboj igri, poglavito u prvih sat vremena. Tijekom prvog poluvremena jedina situacija vrijedna spomena dogodila se u 32. minuti pred domaćim golom. Lončar je osvojio dosta prostora, ušao u kazneni i onda vidio samog Prevljaka na drugoj vratnici, ali najbolji strijelac Istre pucao je vrlo slabo i promašio gol.

Niti nastavak nije donio pozitivan pomak sve do gola. Dabro, koji je na teren stupio samo dvije minute ranije, prihvatio je loptu na lijevom krilu te vidio nečuvanog Nestorovskog u srcu kaznenog prostora, a iskusni je Makedonac znalački iskoristio pruženu priliku i zakucao loptu u mrežu.