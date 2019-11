Doznali smo od Dinama kako ide prodaja ulaznica za najveći hrvatski derbi koji je izgubio na težini; je li ovo očekivano?

Iako Dinamo u zadnje dvije sezone briljira u europskim natjecanjima te ima veliku priliku dva puta u nizu dočekati tzv. 'europsko proljeće' rasprodan stadion za najveći hrvatski derbi je postala nemoguća misija. Doznali smo kako ide prodaja ulaznica za večerašnju utakmicu protiv Hajduka (Arenasport 3, 18 sati), a svakako je dobra vijest i da neće biti kiše

U sklopu 16. kola Hrvatski Telekom Prve lige na rasporedu je i najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka, koji se igra na gradskom stadionu Maksimir. No, davno je poznato kako gledatelji na tom stadionu, koji je spreman za rušenje, nemaju komfor kako što je slučaj kod gotovo svih klubova koji igraju Ligu prvaka. No isto tako je tužna istina kako je rivalitet ova dva kluba nekako posljednjih godina izgubio draž koju je imao u bivšoj državi te do prije 15-ak godina kada je Hajduk zadnji puta bio prvak države (2005).

No, osim što maksimirski stadion nije natkriven pa stoga kiša i hladnoća često odvlače gledatelje od kupovine ulaznica, velik problem jest i neuobičajen termin (petak, 18 sati) o čemu je govorio i trener Dinama Nenad Bjelica.

'Taj termin je isključivo zbog toga što u utorak imamo sljedeću utakmicu u Ligi prvaka i normalno je bilo da igramo u petak. Koliko god bude navijača na utakmici, očekujemo njihovu glasnu podršku', kazao je Bjelica koji je svjestan kako na radni dan on i igrači ne mogu očekivati veliku podršku.

Sve utakmice Hrvatski Telekom Prve lige možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Emisiju 'Prva liga' možete gledati odmah nakon završetka posljednje utakmice kola. Više informacija OVDJE

Kako doznajemo prodaja ulaznica pod zapadne tribine, obzirom na sve olakotne okolnosti, ide iznad očekivanja. Kako su nam potvrdili iz ureda glasnogovornika Dinama prodano je oko 10 tisuća ulaznica uz dodatak kako će iz Dalmacije doći i velik broj pripadnika Torcide, pretpostavlja se između 1000 i 1500. Kao što je i uobičajeno navijači Hajduka biti će smješteni na južnu tribinu...

Dakle, prema najoptimističnijim prognozama na maksimirski stadion moglo bi doći maksimalno oko 15 tisuća ljudi. Većina navijač Dinama će reći kako je to očekivan broj obzirom na Dinamove igre i rezultate koje je ubilježio od dolaska Bjelice na klupu.

Uz sve to i vremenaska prognoza ide u prilog ljubiteljima nogometa pa će tako, prema portalu Meteo.hr, u petak u Zagrebu biti umjereno do pretežno oblačno, a ujutro i dio prijepodneva na širem području grada magla i niski oblaci. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 11 °C. Za vrijeme utakmice temperatura će biti između 8 i 9 °C što sugerira da se treba toplo odjenuti uz nezaobilazni podmetač za sjedalicu koji će svakome dobro doći...

Dakle, dobra vijest svakako je da neće biti kiše, a što je također važno niti magle.

Podsjetimo, svi koji neće posjetiti Maksmir najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka mogu pratiti na kanalu Arenasport 3 (MAXtv). Utakmica je na rasporedu od 18 sati, a na tportalu možete odmah vidjeti golove s toga dvoboja te nedugo nakon susreta i sažetak najzanimljivijih trenutaka.