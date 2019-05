Donna Vekić nastavila sjajan niz hrvatskih tenisačica u Roland Garrosu; u Parizu je došla do rezultata karijere

Drugi put u karijeri na Grand Slam turnirima, a prvi put u Roland Garrosu, 22-godišnja hrvatska tenisačica Donna Vekić izborila je nastup u osmini finala, nakon što je u 3. kolu pojedinačnog turnira s uvjerljivih 6:4, 6:1 nadigrala svoju švicarsku vršnjakinju Belindu Benčić i pridružila se Petri Martić u drugom tjednu pariškog turnira

Za prvu pobjedu u trećem međusobnom dvoboju s Benčić, Donni Vekić je bilo potrebno samo 67 minuta, a njezina je pobjeda mogla biti brža i još uvjerljivija da u prvom setu nije propustila početnu zalihu od dva 'breaka'. Naime, Osječanka je projurila do vodstva 3:0, ali je dopustila Benčić da se vrati do 4:4. No, u devetom gemu je još jednom slomila servis Švicarke i asom na prvu set-loptu osvojila prvu dionicu dvoboja.