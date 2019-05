Roger Federer stvoren je da pomiče granice; Švicarac u Roland Garrosu pobjeđuje i mijenja povijesne knjige tenisa

Rekorder među tenisačima po broju pojedinačnih Grand Slam naslova, 37-godišnji Švicarac Roger Federer, svladao je u 3. kolu Roland Garrosa 20-godišnjeg Norvežanina Caspera Ruuda sa 6:3, 6:1, 7:6 (8) i tako postao najstarijim sudionikom osmine finala u Parizu od 1972. godine

Bio je to Federerov 400. meč na Grand Slam turnirima u kojem je stigao do svoje 355. pobjede. Za mjesto u četvtrtfinalu pariškog Grand Slam turnira, na kojem Švicarac nije igrao od 2015. godine, Federer će se boriti protiv boljeg iz dvoboja Francuza Leonarda Mayera i Francuza Nicolasa Mahuta.

glatko do 3. kola

Švicarac je do osmine finala stigao bez izgubljenog seta. U Roland Garrosu je 2009. godine kompletirao kolekciju Grand Slam trofeja, ali to je ostao njegov jedini trijumf na pariškoj crvenoj zemlji. Kad je u Parizu došao do osmine finala, Federer samo dvaput nije dohvatio najmanje četvrtfinale: 2000. kad ga je u osmini finala pobijedio Alex Corretja i 2014. kad ga je zaustavio Latvijac Ernests Gulbis.