Đokovića nikad nisu ovako ponizili u Srbiji! I to na jednoj od najgledanijih televizija

Početkom ove godine, nakon što je objavio poruku podrške studentima, dio srpskih medija je krenuo u bojkot Novaka Đokovića . Nisu objavljivali vijesti i rezultate o njemu. Bojkot je potrajao samo nekoliko dana.

Nedavno je Đoković obilježio godišnjicu tragičnog događaja u Novom Sadu, gdje je 1. studenoga prošle godine u urušavanju nadstrešnice poginulo 16 ljudi. Na Instagramu je objavio nekoliko storyja, među kojima je i podsjetnik na tragediju i jednu fotografiju s imenima svih nastradalih.

Dok su mediji bliski vlasti prenijeli Đokovićeve prve dvije objave, treću su u potpunosti prešutjeli. Na njoj je, naime, legendarni tenisač podijelio fotografiju s prosvjeda u Novom Sadu, na kojoj se pojavljuje njegova maketa koju su prosvjednici donijeli kao simbol Đokovićeve podrške njima.

Danas su na Informeru, režimskoj televiziji i jednoj od najgledanijih u Srbiji, Đokovića nazvali propalim tenisačem. Te riječi izjavio je Dragan Vučićević, urednik Informera koji je proteklih mjeseci postao najveći Vučićev saveznik u medijima.