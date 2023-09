Đoković uoči finala priznao bolnu istinu: Moglo bi biti posljednje!

'Svaki put u Grand Slam finalu to je još jedan pokušaj za povijest, znate, i ja sam toga svjestan - i naravno, vrlo sam ponosan na to. Ali opet, nemam puno vremena, niti si dopuštam razmišljati o tim stvarima ili previše razmišljati o povijesti u tom smislu. Kad sam to učinio u prošlosti, kao u finalu 2021. ovdje, možda sam bio preopterećen prilikom pa sam imao loš učinak', pričao je Đoković i nastavio:

'Dakle, ne želim da se ovo ponovi i samo ću se usredotočiti na ono što treba učiniti i taktički se pripremiti za meč.'

Ovaj 36-godišnjak će igrati svoje 36. veliko finale…

'S 36 godina svako finale Grand Slama moglo bi biti posljednje. Dakle, mislim da vjerojatno cijenim ove prilike za osvajanje još jednog Slama više nego možda prije 10 godina, jer sam se prije 10 godina osjećao kao, 'hej, imam još dosta godina ispred sebe. Ne znam koliko ih je sada ispred mene, ili koliko je godina u kojima igram četiri Grand Slama u cijeloj sezoni. Dakle, naravno, svjestan sam prilike, ali pokušavam pristupiti nedjeljnom meču kao i svakom drugom meču s namjerom da pobijedim.'



Đoković je na Grand Slam turnirima ove godine dobio 26 od svojih 27 mečeva.

'Kao što sam rekao, mnogo puta u prethodnim godinama, Grand Slamovi su turniri koji me još uvijek drže i najviše me motiviraju da mogu naporno vježbati svaki dan i pokušati doći na razinu na kojoj se mogu natjecati s mladim dečkima. Nema sumnje da su Grand Slamovi najveći ciljevi koje imam. Postavio sam svoj raspored tako da mogu dati najbolji rezultat na ovim turnirima, a to se dogodilo i ove godine. Očito sam zaluđen dosadašnjim rezultatima na Grand Slamovima. Igrati u sva četiri finala sva četiri Slama u sezoni je nevjerojatno. To je najveći uspjeh o kojem mogu razmišljati kada počnem sezonu. To je ono o čemu sanjam i stvarno sam želio biti u ovakvoj poziciji. Ostala je još jedna utakmica, tako da će razgovor vjerojatno biti još bolji ako osvojim naslov za dva dana. Ali što god se dogodilo, iznimno sam ponosan i zadovoljan onim što sam postigao ove godine na Grand Slam turnirima.'