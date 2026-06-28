Dok u BiH sanjaju čudo, iz Amerike stiže poruka koja je mnoge razljutila

Američki mediji i navijači dvoboj osmine finala dočekuju s velikim optimizmom. Mnogi smatraju da je Bosna i Hercegovina idealan protivnik za nastavak puta prema završnici turnira, a neki već otvoreno računaju na plasman u četvrtfinale, pa čak i borbu za finale.

Na društvenim mrežama i sportskim portalima prevladava mišljenje da je reprezentacija SAD-a dobila "povoljan ždrijeb", dok se Bosnu i Hercegovinu opisuje kao autsajdera koji je već ostvario svoj najveći uspjeh plasmanom među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Takav stav u oštrom je kontrastu s atmosferom u Bosni i Hercegovini, gdje vlada prava nogometna euforija. Izabranici Sergeja Barbareza ispisali su povijest prolaskom skupine i vjeruju da mogu prirediti novo iznenađenje protiv jednog od domaćina prvenstva.

Zanimljivo, podcjenjivanje protivnika često se na velikim natjecanjima zna pokazati opasnim. Hrvatska, Maroko i brojne druge reprezentacije posljednjih godina dokazale su da status favorita ne znači mnogo kada počne nokaut-faza.

Bosna i Hercegovina upravo u tome vidi svoju priliku. Bez velikog pritiska i s golemim samopouzdanjem nakon grupne faze pokušat će pomrsiti planove reprezentaciji koja već razmišlja nekoliko koraka unaprijed.

Hoće li se američko samopouzdanje pokazati opravdanim ili će Zmajevi još jednom iznenaditi nogometni svijet, saznat ćemo u jednom od najiščekivanijih dvoboja osmine finala.