Dino Prižmić u drami poražen na otvaranju Davis Cupa: Hrvatska gubi od Francuske

N.M.

12.09.2025 u 19:35

Prvi susret Davis Cup ogleda Hrvatske i Francuske u Osijeku igrali su Dino Prižmić i Corentin Moutet.

U napetom meču punom preokreta, Moutet je slavio nakon tri seta i donio prednost Francuskoj. Konačan rezultat bio je 6:4, 5:7, 6:1 u korist francuskog tenisača.

Bila je to teška borba koja je potrajala više od tri sata. U prvom setu su oba tenisača držala svoj servis do rezultata 4:4. Tada je Moutet uzeo dva gema u nizu i odveo set na svoju stranu.

Posebno velika borba trajala je u drugom setu. Prižmić je prvo pri vodstvu 5:4 propusio četiri lopte da bi u idućem gemu spasio četiri break lopte. Pri vodstvu 6:5, Prižmić koristi svoju ukupno sedmu set loptu i tako izborio odlučujući set.

Nažalost, u trećem setu je Prižmić ostao bez snage. Izgubio je prva četiri gema nakon čega više nije bilo prostora za povratak. Moutet je mirno priveo set kraju i donio Francuskoj prednost.

Nakon njih na teren izlaze Marin Čilić i Arthur Rinderknech. Prvi hrvatski reket mora pobijediti jer će se u protivnom Hrvatska naći u jako teškoj situaciji uoči preostala tri meča.

