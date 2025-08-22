Dino Prižmić izborio nastup na US Openu, Jana Fett nije uspjela

grand slam

Mladi hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić uspio je kroz kvalifikacije izboriti nastup u glavnom ždrijebu zadnjeg ovogodišnjeg Grand Slam turnira, US Opena koji počinje u nedjelju u New Yorku. Prižmić je u dvoboju 3. kola kvalifikacija svladao iskusnog Australca Jasona Kublera 6-3, 4-6, 6-1

Za Dinu Prižmića je ovo drugi put u karijeri kako je izborio nastup u glavnom ždrijebu nekog Grand Slam turnira, ranije mu je to uspjelo samo u siječnju prošle godine na Australian Openu kada je u 1. kolu igrao protiv Novaka Đokovića te osvojio set.

Nažalost, 28-godišnja Jana Fett i dalje će čekati na svoj debi u glavnom ždrijebu US Opena, bolja od nje je u 3. kolu kvalifikacija bila Amerikanka Katei Volynets 5-7, 6-2, 6-3. 

Ovo je treći put kako je Vrbovčanka izbubila u 3. kolu kvalifikacija u New Yorku, nakon 2017. i 2018. godine. Ovo je jedini Grand Slam na kojem joj to nije uspjelo jer je na Australian Openu i u Roland Garrosu stizala do 2. kola, dok je u Wimbledonu dva puta nastupila u 1. kolu.

Hrvatska će tako imati pet predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji u New Yorku, tri u muškoj i dvije u ženskoj konkurenciji. Ždrijebom održanim u četvrtak odlučeno je kako će Marin Čilić u 1. kolu igrati protiv 23. nositelja Kazahstanca Aleksandra Bublika, dok će drugi hrvatski predstavnik Borna Ćorić igrati protiv 20. nositelja Čeha Jirija Lehečke. Kod tenisačica Antonia Ružić je za suparnicu u 1. kolu dobila Amerikanku Taylor Townsend, dok će Donna Vekić igrati protiv Španjolke Jessice Bouzas. 

