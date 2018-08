Dinamu će suditi jedan od najboljih; ovaj Nizozemac 'težak' je više od 12 milijuna eura

Björn Kuipers (45) iza sebe ima prebogatu sudačku karijeru, već godinama slovi za jednog od najboljih svjetskih djelitelja pravde na nogometnim terenima, a večeras će na Maksimiru suditi utakmicu Dinama i Young Boysa

na korak do lige prvaka

Jedan je od najboljih svjetskih sudaca, a u isto je vrijeme i 'sretan' za hrvatsku reprezentaciju i naše klubove. Naime, kad Kuipers sudi - ne gubimo! Neka se samo taj niz nastavi i večeras na utakmici Dinama i Young Boysa...

Tako je reprezentaciji sudio čak šest puta, s njim kao djeliteljem pravde imamo pobjede protiv Latvije, Islanda, Irske i Španjolske te remije s Italijom i Grčkom. Našim je klubovima sudio samo jednom, još tamo 2006. godine kad je Varteks u kvalifikacijama za Kup UEFA u Varaždinu odigrao 1:1 s albanskom Tiranom, a na netom završenom SP-u u Rusiji Kuipers je sudio četiri utakmice (Egipat-Urugvaj te Brazil-Kostarika u grupnoj fazi, osminu finala Španjolska-Rusija te četvrtfinale Engleska-Švedska).

Paralelno s više nego uspješnom sudačkom karijerom Björn Kuipers gradi i svoje poslovno carstvo te je možda i najbogatiji nogometni sudac na svijetu. Uz to što kao sudac na utakmicama Lige prvaka, Europske lige, Svjetskih i Europskih prvenstava zarađuje između 4000 i 6000 eura po susretu tu su i utakmice nizozemske lige. Sakupi se tu koji euro...

No, sve je to zanemarivo u odnosu na njegovo poslovno carstvo jer Björn Kuipers je više nego uspješan poduzetnik. Jedan je od osnivača i suvlasnika lanca supermarketa C100 kojih samo u Nizozemskoj ima oko 500, a toliko su uspješni da je najavljeno i širenje na susjedne zemlje. Uz to Kuipers se bacio i novi posao, otvorio je nekoliko frizerskih salona. Za sada tvrdi kako posao ide sjajno te se namjerava širiti i s tim poslom.