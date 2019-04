Dinamo protiv Slavena Belupa igra za osiguranje naslova prvaka

posljednjih je devet kola momčad Slavena upisala čak šest poraza, a pobijedila je samo posljednjeplasirani Rudeš pred svojim navijačima i to tijesno unatoč činjenici da su gosti gotovo cijelu tu utakmicu igrali s igračem manje. U posljednjim utakmicama obrana Slavena djeluje očajno, što potvrđuju tri primljena pogotka od Istre, te čak četiri od Gorice u prošlom kolu. To definitivno nije dobar znak za Slaven pred dolaskom najjače momčadi lige u Koprivnicu, no srećom po trenera Sertića njegova momčad unatoč lošoj formi i dalje ima velikih osam bodova prednosti pred devetoplasiranom Istrom