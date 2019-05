Dinamo bi prodajom samo ove dvojice igrača mogao zaraditi 35 milijuna eura; evo što oni kažu o odlasku iz Maksimira

Klupska je sezona i službeno završila. Dinamo je u posljednjem kolu na Maksimiru uvjerljivo pobijedio 3:1 u derbiju s Hajdukom. No, nakon veličanstvene proslave naslova prvaka i jedne od najuspješnijih sezona u klupskoj povijesti uopće, krenula su nagađanja koji igrači ovog ljeta odlaze iz Dinama?

Trener Dinama Nenad Bjelica ni u trenucima zasluženog slavlja nije imao mira. Morao je odgovarati na uvijek 'neugodna' pitanja oko eventualnih odlazaka iz Maksimira. Nije to lako iako se Bjelica već dobro pripremio, u Dinamu već neko vrijeme intenzivno rade na dovođenju igrača s kojima bi 'modri' trebali biti konkurentni u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a potom - ako izbore prolazak u skupinu - i u samom natjecanju.

No, težak je to i nezahvalan posao kad radiš u klubu koji mora prodavati svoje najsjajnije dragulje kako bi uopće mogao normalno funkcionirati. Trener hrvatskog prvaka je naglasio kako će većina igrača iz aktualnog kadra ostati u Dinamu, ali i dodao kako su odlasci neminovnost. 'Imat ćemo obzira prema svima, ali ne mogu obećati svima da ćemo ih pustiti, možda će dvojica ili trojica otići u nove sredine', otkrio je Bjelica. OK, nije to ništa novo, u Maksimir praktički svakog dana stižu ponude, ali čini se kako su one najkonkretnije već neko vrijeme aktualne i to za sjajnog Španjolca Danija Olma (21) i prvog golmana 'modrih', hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića (24).

Za Olma je, to više niti nije tajna, stigla konkretna ponuda iz Milana. 'Rossoneri' su spremni platiti traženih 25 milijuna eura odštete. No, zainteresirani su i neki španjolski klubovi, navodno bi ga i Barcelona vrlo rado vidjela ponovno u svojim redovima. 'Trebamo prvo proslaviti naslov prvaka.Uvijek je lijepo kada je pun Maksimir i kada je toliko ljudi...', odgovorio je 'diplomatski' Olmo na pitanje je li mu utakmica protiv Hajduka bila ujedno i oproštaj od Dinama. >> Dani Olmo najbolji je nogometaš godine prema izboru kapetana hrvatskih prvoligaša 'Vidjet ćemo što će biti, sad to nije tema. Sada trebamo slaviti i to je to', ostao je tajnovit Španjolac koji će za 'furiju' igrati na U-21 Euru. No, ponuđenih 25 milijuna eura čelnici Dinama jednostavno ne mogu odbiti, koliko god Olmo bio ključni igrač ovog Bjeličinog sastava. Zarada je to koja se jednostavno ne odbija.

U sličnoj je situaciji i golman Dominik Livaković. Sjajno je odradio sezonu, branio je u izuzetnoj formi, a sad ima priliku preuzeti i poziciju prvog golmana reprezentacije. I za njega već neko vrijeme na Maksimir stižu konkretne ponude, još se prošle sezone interesirao njemački Werder, a sada su neku engleski klubovi opasno 'zagrizli'. U igri je navodno čak 10 milijuna eura odštete. Velik novac za golmane. Jako velik... 'Imam ugovor s Dinamom i misli i koncentracija su mi isključivo na Dinamo. Ako bude nešto konkretno što će zadovoljiti klub i mene, razgovarat ćemo i vidjeti. No, ne želim se time opterećivati', kazao je Livaković iako će se njega, ako su stvarno stigle ponude od 10 milijuna eura, malo pitati... Ali pitalo ga se - je li mu ovo posljednja utakmica u dresu Dinama?