Dani Olmo napušta Dinamo; evo koji klub je spreman isplatiti rekordan iznos za igrača iz HT Prve lige

Na finalu Hrvatskog nogometnog kupa na stadionu Aldo Drosina u Puli, u kojem je Rijeka iznenadila Dinamo 3:1, bili su i predstavnici Milana koji su taj dvoboj pohodili zbog najvrednijeg dragulja zagrebačke momčadi Danija Olma

Na finalu Kupa ovoga tjedna pojavili su se predstavnici Milana, posrnulog talijanskog velikana koji se velikim ulaganjima zadnje dvije sezone želi vratiti na stare staze slave, ali mu to ne uspijeva.

Taj sedmerostruki prvak Europe već dugo vremena prati Olma uz kojeg su se povezivali i Sevilla, Borussija Dortmund, Valencija, Real, Barcelona..., ali izgleda da je klub sa San Sira najviše zagrizao. I to toliko da je spreman iskeširati fenomenalan iznos.

Tako Sportske novosti nagađaju da su u Milanu spremni platiti čak 25 milijuna eura, a uz bonuse to bi se moglo popeti i do 30 milijuna eura. Pojavila se i informacija da će Dinamo pokušati tražiti nevjerojatnih 40 milijuna eura, ali to ipak zvuči kao malo previše.