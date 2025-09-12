Debakl Crvene zvezde: U prijateljskom susretu poražena s čak 37 razlike

U prijateljskoj utakmici francuski klub nanio je crveno-bijelima jedan od najtežih poraza u posljednjih deset godina, slavivši s čak 37 poena razlike. Konačan rezultat glasio je 107:70 (20:17, 31:10, 35:27, 21:16).

Zvezda je još u prvoj četvrtini držala priključak, no nakon uvodnih deset minuta uslijedio je potpuni raspad igre i Paris je preuzeo potpunu kontrolu. U nastavku je razlika samo rasla, a Francuzi su potvrdili da će i u novoj sezoni biti ozbiljan kandidat za završnicu Eurolige.

Najveći problemi u igri Crvene zvezde bili su ofenzivni skokovi Parisa i veliki broj primljenih poena iz kontri. U napadu se Beograđani također mučili, iako je trener Ioannis Sfairopoulos rotirao sve playmakere – McIntyrea, Grahama i Miljenovića.

Na ovom turniru za Zvezdu neće nastupiti Chima Moneke, Ognjen Dobrić i Nikola Kalinić. Kapetan Dobrić dobio je nekoliko dana odmora nakon Europskog prvenstva i momčadi će se pridružiti tek nakon povratka s Cipra. Kalinić zbog sastanka udruženja igrača (ELPA) u Barceloni dolazi u petak navečer, dok će se Moneke, koji ima promotivne obaveze s Euroligom u Madridu, priključiti u subotu ujutro u Nikoziji.