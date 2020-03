Davor Šuker odlučio je 'počastiti' Split; na Poljud već ove godine stižu svjetski prvaci

Hrvatska nogometna reprezentacija će u drugom izdanju UEFA Lige nacija igrati u elitnoj grupi, u skupini 3 protivnici će nam biti aktualni svjetski prvaci Francuzi, europski prvaci Portugalci te neugodni Šveđani. Natjecanje počinje u rujnu ove godine, a iz HNS-a su 'procurili' prijedlozi potencijalnih domaćina naših utakmica

Naime, Hrvatske je i u drugom izdanju Lige nacija u elitnoj grupi ovog natjecanja, kako i doliči svjetskim viceprvacima, a u skupini 3 s nama su još Francuzi koji su aktualni svjetski prvaci, potom Portugalci koji su europski prvaci iz 2016. godine, a kao 'šećer na kraju' tu je i Švedska koja je bila jedno od najugodnijih iznenađenja na SP-u 2018. u Rusiji.

Prema sada dostupnim informacijama iz HNS-a, čini se kako je Davor Šuker u dogovoru s ostalim čelnim ljudima Saveza odlučio nastaviti s 'pomirbom' te će Splitu i Hajduku ponuditi jednu od najatraktivnijih utakmica drugog izdanja Lige nacija.

Split je uspješno prošao prvi ispit, u listopadu prošle godine na Poljudu je odigrana utakmica kvalifikacija za Euro 2020. protiv Mađara, pobijedili smo 3:0, a navijači su definitivno pokazali i dokazali kako razloga za zabrinutost od novih provokacija - barem za sada - nema.

Tako bi na Poljud 12. listopada ove godine, u 2. kolu Lige nacija, na travnjak trebale istrčati reprezentacije Hrvatske i Francuske. Split bi tako doživio svojevrsnu reprizu finala SP-a 2018. iz Rusije! Sada to treba i službeno potvrditi, a Hajduk bi - barem proceduralno - trebao iskazati službeni interes i želju za organizacijom tog sraza s aktualnim svjetskim prvacima!

U istom terminu, samo tri dana ranije (9. listopada) Hrvatska bi na Rujevici u 1. kolu Lige nacija trebala ugostiti Švedsku.

Posljednju domaću utakmicu Hrvatska će igrati 15. studenog protiv Portugala. Isprva je za domaćinstvo te utakmice konkurirao Zagreb, ali i Osijek. Naime, sve do prije nekoliko tjedana postojala je nada kako će novi stadion u Osijeku biti završen u okviru zadanih rokova, a to je bilo ljeto ove godine. No, pojavili su se administrativni problemi koji koče izgradnju prilazne ceste do novog stadiona pa bi zbog toga završetak cijelog projekta mogao kasniti čak i do godinu dana!

Tako je Osijek kao domaćin utakmice s Portugalom jednostavno otpao zbog 'administrative', pa će europski prvaci iz 2016. godine istrčati na Maksimiru 15. studenog ove godine.

RASPORED UTAKMICA

1. kolo - 5. rujna

Portugal - Hrvatska

Švedska - Francuska

2. kolo - 8. rujna

Francuska - Hrvatska

Švedska - Portugal

3. kolo - 9. listopada

Hrvatska - Švedska

Francuska - Portugal

4. kolo - 12. listopada

Hrvatska - Francuska

Portugal - Švedska

5. kolo - 12. studenog

Švedska - Hrvatska

Portugal - Francuska

6. kolo - 15. studenog