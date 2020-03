Zlatko Dalić komentirao je 'skupinu smrti'; Hrvatska protiv svjetskih i europskih prvaka

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u skupini 3 UEFA Lige nacija s Francuskom, Portugalom i Švedskom, odlučeno je ždrijebom u utorak popodne u Amsterdamu

'Dobili smo vjerojatno najjaču skupinu koja je mogla biti. Ali baš lijepo, igrat ćemo s europskim i svjetskim prvakom', izjavio je hrvatski izbornik Zlatko Dalić u ekskluzivnom razgovoru za Novu TV te dodao:

'Znali smo da nas čekaju teški protivnici, cijela grupa je takva. Ovo će nam biti dobra priprema za ono što nas čeka kasnije, a to su kvalifikacije za SP 2022. godine u Kataru. Mislim da je pogođeno takmičenje, to je ono što nama odgovara i to je ono što želimo.'