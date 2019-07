David de Gea ipak ostaje na Old Traffordu; ovakve mu uvjete ne može ponuditi niti jedan klub na svijetu

Čelnici Manchester Uniteda naredili su treneru Ole Gunnar Solskjaeru da ne bira sredstva u pokušaju da zadrži dva 'dragulja' na Old Traffordu. Solskjaer je, čini se uspio, Marcus Rashford potpisao je novi ugovor, a to bi u sljedećih nekoliko dana trebao učiniti i golman David de Gea

Veliki je posao ovog tjedna odradio Ole Gunnar Solskjaer. Prvo je u ponedjeljak i službeno novi ugovor potpisao Marcus Rashford (21) koji se obvezao do 2023. godine ostati na Old Traffordu. Prošle sezone postigao je 13 golova i dodao devet asistencija, velika je to pobjeda Solskjaera koji u njemu vidi budućnost kluba.