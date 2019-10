Dani Olmo vrijedi i više od 100 milijuna eura; čudesni Španjolac dominira Ligom prvaka: 'On nema limita'

Dani Olmo najbolji je u igri 1 na 1 u Ligi prvaka i bila bi prava šteta prodati ga za samo 40 milijuna eura

Olmo je iza sebe ostavio velikane poput Lionela Messija, Cristiana Ronalda, Casemira i Williana , a svakom utakmicom je sve bolji. Dinamo je ljetos za njega tražio 40 milijuna eura, ali ponude koje su stizale na njegovu adresu bile su oko 25 do 30 milijuna što nije zadovoljilo klub.

Dominaciju iz Hrvatski Telekom Prve lige Olmo je prenio i na Ligu prvaka u kojoj je najbolji igrač dosadašnjeg dijela i to u ako se gledaju dvije vrlo važne kategorije. Nitko nije ispred Dinamovog Španjolca kada su u pitanju dueli na tlu i uspješnost driblinga.

Dani Olmo najveća je zvijezda današnjeg Dinama u koji je stigao kao kapetan Barcelone i mlade španjolske reprezentacije još 2014. godine i to potpuno besplatno. U međuvremenu je izrastao u jednog od najvećih talenata u Europi. 21-godišnji veznjak ove je sezone u dresu Dinama odigrao 12 utakmica i zabio šest golova, te upisao pet asistencija.

'On nema limita, to je samo u glavi. Čudno je da je još u Dinamu s obzirom nato kakav je igrač i potencijal. Ne smijem reći sve što mislim o Daniju da se njegov otac ne naljuti na mene. Ako ga uspoređujemo s Joaom Felixom, onda je Olmo puno bolji nogometaš, a znamo za koliko je Portugalac otišao u Madrid. Olmo zaslužuje sve što se oko njega događa i nadam se da će do ljeta ostati s nama, a nakon toga zaigrati za neki od najvećih klubova', rekao je Nenad Bjelica nakon susreta sa Šahtarom u kojem je Olmo bio strijelac u remiju 2:2 u Ukrajini.

S obzirom na ono što pokazuje mladi Španjolac i novac koji danas klubovi plaćaju za puno manje talente, 40 milijuna eura bila bi prava pljačka na štetu Dinama. Dani Olmo vrijedi i više od 100 milijuna eura i njegovo će ime biti debelim slovima zapisano u nogometnoj povijesti.