iskreni trener

Đalović o otkazu u Rijeci: Ja sam kriv za sve

M.Š

20.04.2026 u 22:45

Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Radomir Đalović na početku je ove sezone napustio Rijeku, a njega je potom naslijedio Victor Sanchez.

Crnogorski trener napravio je nevjerojatan posao s klubom osvojivši dvostruku krunu. Rijeka je prekinula Dinamovu dominaciju i osvojila prvenstvo i Kup, a to je uspjeh kakav se ne zaboravlja.

Ipak, Đalović je nedugo nakon toga dobio otkaz, a u razgovoru s Valentinom Miletić u emisiji 'Druga strana medalje', otkrio je da ne žali ni za čim. Dapače, apostrofirao je da je on isključivi krivac za tu odluku, kao i da ga to nije previše 'diralo':

'Poslije trofeja, bilo mi je svejedno. Jer sam ja kriv za sve, nitko drugi. u životu, sam si kovač svoje sudbine. Ja sam neke stvari trebo bolje, drugačije napraviti. Nisam bio ljut ni na koga, niti me to pogodilo. Ljudi su tako mislili, a ja poštujem svačiju odluku. Želim da se poštuju i moje, a tako je i bilo uvijek.'

