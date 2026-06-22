Dalić za ključnu utakmicu mijenja formaciju? Evo kako je to komentirao Petar Musa

Hrvatski napadač je u "svom" Dallasu postigao pogodak za Hrvatsku na najvećoj svjetskoj pozornici protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. I to poslije izvjesnog reprezentativnog izbivanja.

"Nije me bilo dvije godine, znam koliko sam naporno radio, htio sam učiniti sve da se vratim u krug reprezentacije. Znam da to nije lako, ali radio sam, igrao dobro i bio strpljiv. Dobio sam poziv, vjerujem dobro iskoristio svoje minute. Dugo sam čekao na to, sretan sam i zahvalan što sam dio reprezentacije ovih par ciklusa. Uvijek sam spreman kad sam ovdje, kao i drugi igrači. To mi daje motivaciju da radim i dalje," kazao je.

Prokomentirao je što je proživljavao nakon pogotka Englezima.

"Emocije su me preplavile, nisam plakao, ali sam bio jako sretan. Zabio sam gol za izjednačenje u takvoj utakmici, ali sam nakon utakmice bio tužan, ali mi taj gol daje samopouzdanje za iduće utakmice. Koliko sam puta pregledao snimku gola? Nisam puno puta pogledao, možda dva, tri puta. Ne volim previše gledati golove, nego više analizirati utakmicu, što se moglo bolje napraviti," kazao je.

Još jednom se osvrnuo na snagu engleske vrste.

"Znali smo da igramo protiv kvalitetne momčadi, na svim pozicijama. Nije bila posebna priprema, znali smo da moramo ući jako dobro i biti koncentrirani na svaki detalj utakmice do kraja. Dobro smo analizirali poslije, vidjeli koje greške moramo popraviti za nadolazeće utakmice."

Izbornik Zlatko Dalić je za Panamu najavio promjenu formacije, vrlo vjerojatno i promjenu sastava.

"Važno je da radiš za momčad, pomažeš obrambeno i napadački, biti spreman u svakoj napadačkoj situaciji, bit će ih više nego u prvoj utakmici. Biti spreman i na raspolaganju, nas je tu 26, svi imamo istu želju. Radimo dobro, svi su spremni i vidjet ćemo."

Poručio je kako se "Vatreni" žele odužiti navijačima.

"Možemo samo biti spremni što imamo takve navijače diljem svijeta. Želimo im se odužiti na terenu, dati maksimum, učiniti ih sretnima i ponosnima. To nam daje dodatan motiv da budemo što bolj," zaključio je.