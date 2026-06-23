Pitali smo navijače u Zagrebu treba li Kovačić početi u prvih 11? Evo što su rekli

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Zbog male minutaže zbog ozljede Mateo Kovačić nije ušao u natjecateljski ritam. To je ujedno i najveći problem Zlatka Dalića uoči utakmice s Panamom. Naime, Kovačić svojim potezima donosi Hrvatskoj dimenziju igre kakvu inače nema
Hrvatska reprezentacija noćas od 1 sat igra utakmicu 2. kola Svjetskog prvenstva protiv Paname. Kako se čini, izbornik Zlatko Dalić sprema nekoliko važnih promjena u odnosu na susret s Engleskom. Nakon poraza od Engleske 4:2 u 1. kolu SP-a, Dalić je potvrdio kako će se u utakmici s Panamom vratiti sustavu s četvoricom u obrani i zaigrati u formaciji 4-2-3-1.
Iako postoje neke dvojbe oko startera, najviše je upitnika oko toga hoće li zaigrati Mateo Kovačić. On je, podsjetimo, protiv Engleske zamijenio Luku Modrića u 58. minuti.
"Ne mogu vjerovati da Mateo Kovačić nema mjesta u prvih 11. Njegovo mjesto u početnoj postavi uopće nije stvar diskusije, o tome nema dileme. Još je gore da nimalo nisu igrali zajedno. Kad Luka ima loš dan, Kovačić je najvredniji igrač u veznoj liniji, on je svjetski vrh. Ovako iskačem jer ne trpim i ne mogu podnijeti neke stvari. Želimo objašnjenje, pa makar ga mi ne prihvatili. Ovo je nedopustivo jer nebuloza ne smije biti", komentirao je Ilija Lončarević raspodjelu nakon utakmice s Engleskom.
Navijači podijeljeni
S obzirom na značaj utakmice, upitali smo navijače treba li Mateo Kovačić zaigrati u početnoj jedanaestorki.
"Ja ga možda ne bih stavio, jer mi se čini da je možda bio predugo ozlijeđen, malo izvan forme. Mislim da imamo još dobrih mladih igrača koji bi mogli igrati", stava je jedan navijač Vatrenih.
"Pauzirao je godinu dana, imao je tešku povredu. Ja bih radije možda neke mlađe igrače. Tu je Petar Sučić, on bi ga mogao zamijeniti", složio se drugi navijač.
No, ima i onih koji Kovačića vide u prvih 11 bez obzira na trenutnu formu. "Možda bi trebao. Možda mu nije sad forma, s obzirom na ozljedu, najjača, ali iskustvo je tu", rekao je jedan građanin.
"Vjerujem Daliću, to je moj odgovor", dodao je drugi građanin dok je treći poručio: "Vratio se nakon ozljede, pa ćemo vidjeti. To je na izborniku. Nisam izbornik, pa ne bih o tome. To će on odlučiti".
Dalićev plan
Tako će, naravno, i biti. No, Dalić je u velikoj dilemi. Iako se slaže sa svima koji žele vidjeti Kovačića u igri od početka utakmice, jer ga smatra bitnim za koncepciju igre i probijanje suparničkih linija, činjenica je da on još uvijek nije na sto posto.
Od rujna do travnja nije igrao zbog ozljede, a nakon što se vratio punim treninzima u Manchester Cityju nije puno igrao. Unatoč odigranim prijateljskim susretima protiv Belgije i Slovenije, u taboru Vatrenih smatraju da on još uvijek nije ni blizu svojih maksimalnih sposobnosti, piše Večernji.
Zbog toga će ga Dalić ubacivati oko 60. minute susreta, kako bi uz razliku u svježini pokušao dobiti bitku u sredini terena. Pritom bi ključna mogla biti Mateova mogućnost da kontinuirano iznosi loptu i izbacuje suparničke igrače dugim dodavanjima, čineći igru Hrvatske manje statičnom. Stoga postoji velika mogućnost da Kovačić i Modrić neće zaigrati zajedno ni protiv Paname.