[FOTO/VIDEO] Čudotvorac s Kajzerice otvorio dušu: Sammir je moja produžena ruka i dečko s karakterom, a drago mi je da me se spominje u kontekstu Dinama

Goran Tomić doveo je Lokomotivu do drugog mjesta Hrvatski Telekom Prve lige i finala Kupa, a za tportal se osvrnuo na svoju karijeru, povratak Sammira, Ligu prvaka i Dinamo s kojim ga povezuju

Goran Tomić jedna je od najvećih, ako ne i najveća zvijezda među trenerima u Hrvatski Telekom Prvoj ligi. 43-godišnji Šibenčanin doveo je Lokomotivu do drugog mjesta u ligi i do samog kraja u Kupu i tako napravio pravu senzaciju. I ranije se vidjelo da Lokomotiva pod Tomićem igra jedan od najljepših nogometa u ligi i da je riječ o izvrsnom treneru, a ovime je sve to samo potvrđeno. Nogometnu je karijeru Tomić započeo u rodnom Šibeniku, a igrao je još i za AEK iz Atene, Vicenzu, Regginu, Salzburg, Lierse i Henan Construction. Nakon što je objesio kopačke o klin počeo je s trenerskim poslom, u kojem se itekako dobro snalazi. I taj dio karijere počeo je u Šibeniku, a potom je pet godina proveo u Kini. Osim Lokomotive, u HT Prvoj ligi vodio je Istru 1961. Iako ga ovih dana svi traže, zovu i čestitaju, a tu su i sve one druge redovne obaveze, Tomić se bez problema odazvao na naš poziv za intervju. Iako sve zanima Lokomotiva, htjeli smo se malo vratiti u prošlost i prisjetiti kako je sve krenulo.

'Kada sam 2006. godine završio igračku karijeru, nisam bio načisto s tim što ću raditi pa sam upisao studij turističkog menadžmenta u Šibeniku. Za vrijeme tog studija vidio sam da me to zapravo ne interesira i da je moj poziv nogomet pa sam upisivao trenerske škole. Bio sam godinu dana trener juniora, pa godinu dana pomoćni trener Lokici i nakon toga, s 34 godine, postao prvi trener Šibenika. Nakon toga sam, 2013. godine, otišao u Kinu', kaže nam Tomić. Tada je već počelo zlatno doba Kine i visoke plaće te dolazak velikih zvijezda iz Europe. Kakvi su vaši dojmovi iz Kine? 'Dolazim 2013. godine u klub koji je godinu prije promijenio osam trenera, a ja imam 34 godine i jako tanak CV. Tamo sam se zadržao dvije godine i napravio velike rezultate, a nakon toga došao u klub koji je nedavno propao i bankrotirao, onaj Tianjin Tianhai, čiji su vlasnici bili ultramilijarderi. Bio sam njihov prvi trener. Što da kažem? Bolje da igračima Lokomotive ni ne pričam o tim stvarima i uvjetima. To je bio drugi svijet. Nakon toga sam se vratio u Hrvatsku, u Istru, i onda je stigao poziv Erikssona.'

Riječ je o legendarnom Svenu Goranu Erikssonu, s kojim je Tomić radio godinu dana, a nas je zanimalo kako je uopće došlo do te suradnje. 'Ma to je nevjerojatno bilo. Čovjek je tražio novi stožer i došao je do mojeg imena. Raspitivao se o meni i u Hrvatskoj i u Kini, a onda me nazvao. Mislio sam da me netko zafrkava kad me prvi put zvao. Na kraju je to bila jako lijepa suradnja iz koje sam puno naučio.' Jeste li se čuli sada? Jesu li stigle čestitke i od njega? 'Apsolutno. Mi smo redovno u kontaktu. On prati sve i navija za Lokomotivu. Jako mi je žao da nije došao na finale Kupa. Obećao je da će doći, ali nije mogao zbog korone i zbog zabrane putovanja. Inače bi sigurno bio na Šubićevcu.'

Kad smo kod Šubićevca, vaš Šibenik se vratio u HT Prvu ligu. 'To je klub s tradicijom. Problemi uvijek nastupaju kad financijska situacija nije dobra. Nažalost, to se dogodilo Šibeniku još dok sam ja bio trener. Sjećate se one utakmice s Karlovcem kad su igrači prvu minutu sjedili na podu jer nisu šest mjeseci primili plaću? Ni ja u svojem mandatu od 30-35 mjeseci, koliko sam tamo bio, nekih 20 i nešto mjeseci nisam primio plaću.' Kako uopće raditi u takvim uvjetima? 'Meni u tom trenutku novac nije bio prioritet. Imao sam svoje druge ciljeve, ali treba razumjeti igrače koji žive samo od toga. To nije normalna situacija i slijed toga bilo je ispadanje u drugu ligu, a nakon toga iz druge u treću. Novac puno toga diktira. Bez novca je jako teško.' Koliko Šibenik može u HT Prvoj ligi? 'I dalje je teška situacija i vlada besparica, a treba složiti ekipu koja je konkurentna za Prvu ligu. Varaždin je uspio s puno posudbi, a tako će morati i Šibenik. Neće im biti lako.'

Vratimo se na Lokose. Ispada da ste vi u klubu čudotvorci, na čelu s vama kao trenerom, naravno. Kastratija ste našli u trećoj ligi na Kosovu, oživjeli ste Sammira... 'Spojila se skupina momaka koja je mlada, željna napretka s grupom iskusnih igrača, prvenstveno odličnih karaktera, i oni nekako sve to drže. Oni su moja produžena ruka na travnjaku. Baš smo napravili odličan miks mladih i potentnih sa starijim i iskusnijim igračima. To je i donijelo ovaj uspjeh, uz naravno upravu koja ne reagira panično nakon nekoliko loših rezultata nego daje treneru da radi svoj posao', kaže Tomić pa nastavlja: 'Svaki trener koji se zadrži u nekom klubu duže od dvije i pol, tri godine, ne može uvijek imati samo pozitivne rezultate. U Lokomotivi sam imao krizu rezultata prošlo proljeće, ali klub je stao iza mene i vjerovao mi. No, opet, taj kredit sam vjerojatno nečim zaslužio. Na prijelazu sezone imali smo 10 pobjeda i dva neriješena rezultata. Klub je vidio da nema smisla da se raspravlja o treneru i mi smo isplivali iz te krize. Ovo sada je produkt toga.'

Nakon pauze uzrokovane koronavirusom Lokomotiva je izgledala još bolje nego ranije, ali koliko je ta korona sve poremetila? 'Poremetilo se sve, ali mi smo se prilagodili na sve moguće situacije. Prilagodili smo se i na normalno i na nenormalno. I nakon i prije korone izgledali smo odlično. U 2020. imamo samo dva poraza i to minimalan s Hajdukom i minimalan s Osijekom. U osam mjeseci samo ta dva poraza. Plus, ljudi kažu da igramo jedan od najljepših nogometa, a to meni kao treneru pričinjava veliko zadovoljstvo.' Koliko je dolazak Sammira pomogao Lokomotivi? 'Dolaskom Sammira i Budimira ekipa se stabilizirala. Mlađi igrači su još više prodisali. Kada ga vidim sada, kada ima problema i s ozljedama, a radi fantastične stvari, onda mogu tek misliti kakav je to igrač bio u naponu snage, kada je bio hrvatski reprezentativac.'

Lokomotiva ima vjerojatno i najmanji budžet u Europi. Možete li se nositi s ostalima u borbi za Ligu prvaka? 'Naša je prednost to što se igra jedna utakmica i to bez gledatelja. Kad bi se igralo još u Kranjčevićevoj, to bi bilo super. No kada se uopće Lokomotiva stavi u kontekst s Bešiktašom, Viktorijom Plzen, PAOK-om i ostalim velikim klubovima, onda je jasna razlika. Ove godine imali smo budžet od 37 milijuna kuna, a Hajduk ima 160 milijuna ili ne znam koliko. Mi smo tu već napravili velike stvari s tri do četiri puta manjim budžetom od konkurencije.' Može li Lokomotiva do onih 18 milijuna eura, odnosno do Lige prvaka? 'To bi stvarno trebalo biti čudo. Treba biti realan. Odlazi nam najjači dio ekipe i trebamo se prvo pojačati. Teško je sada govoriti o tome dok ne vidimo kojim ćemo kadrom raspolagati. No uvjeren sam da ćemo pronaći prava pojačanja.' Vrlo brzo počinje nova sezona i kvalifikacije za Ligu prvaka. Odmora praktički nema. 'Specifična je situacija. Nema priprema, nema ničega. Odmorit ćemo se pet dana. Moram dati igračima barem malu pauzu jer ne bismo normalno ušli u sezonu. Kratka pauza i odmah krećemo. To je tako. Prilagodit ćemo se. Teško ćemo ponoviti ovakvu sezonu, ali trudit ćemo se biti što bolji i u idućoj.'

Za kraj, vaše se ime pojavljivalo među izglednijim kandidatima za preuzimanje Dinama. Jesu li ostvareni neki kontakti i što mislite o tom poslu? 'Drago mi je da se moje ime stavlja u kontekst Dinamovog trenera, ali nikakvog kontakta nije bilo. Fokusiran sam samo na Lokomotivu. Imam tu još posla. Volio bih igrati kvalifikacije za Ligu prvaka, a što nosi budućnost, to ćemo još vidjeti.' Kad smo kod Dinama, jedini u povijesti ste ga pobijedili s Lokomotivom, i to čak tri puta. Koja je tajna? 'Da, tri puta smo ih pobijedili. Nema tu tajne. Bile su to velike utakmice. Dobili smo ih 4:1 na Maksimiru, pa je bilo 3:1, a pobijedili smo ih i ove godine i odigrali jednom neriješeno. Generalno s njima imamo dobar skor', zaključio je Tomić i tajnu ipak zadržao za sebe.

