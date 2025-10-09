Čudesni Vacherot šokirao teniski svijet. Evo koliko je zaradio ulaskom u polufinale Šangaja

Vacherot je postao prvi tenisač iz Monaka koji je dogurao ovako daleko na nekom Mastersu.

Nakon što je prošao dva kola kvalifikacija, totalni autsajder je nanizao Lasla Đerea, Aleksandra Bublika, Tomasa Machaca (predaja) i Tallona Griekspoora prije nego što je danas u četvrtfinalu šokirao Holgera Runea u tri seta. U polufinalu čeka pobjednika susreta Bergs - Đoković.

Vacherot je do ovog turnira imao jednu jedinu pobjedu na ATP turnirima, a ulaskom u polufinale osvojio je 600 bodova, ali i 332.160 dolara. U čitavoj karijeri je zaradio 572.000 dolara u singlovima i parovima pa je u Šangaju bankovni račun podebljao za 50 posto.

Ulazak u polufinale donio bi mu 597.000 dolara, a eventualno osvajanje 1.1 milijun. Ni to nije nemoguće budući da u Šangaju ove godine nema prva dva tenisača svijeta. Carlos Alcaraz se povukao prije turnira, a Jannik Sinner je predao meč 2. kola Griekspooru zbog ozljede.

U preostala dva četvrtfinala sastaju se Felix Auger-Aliassime i Arthur Rinderknech te Danil Medvjedjev i Alex De Minaur...