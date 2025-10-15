sjajna utakmica

Čudesna partija sjajnog Hrvata u Ligi prvaka! Zabio 8 golova prvaku Europe

S.Č./Hina

15.10.2025 u 23:33

Mario Šoštarić
Mario Šoštarić Izvor: Profimedia / Autor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Rukometaši aktualnog europskog prvaka Magdeburga upisali su i petu pobjedu u skupini B rukometne Lige prvaka nakon što su na gostovanju pobijedili Pick Szeged s 34:30.

Mađarski sastav je bio bolji u uvodnim minutama, međutim Magdeburg je sredinom prvog dijela poveo i do kraja susreta više nije ispuštao prednost. Gosti su u drugom dijelu imali i šest golova razlike, a na koncu je završilo s 34:30.

Magdburg su do pobjede predvodili Šveđani Oscar Bergendahl sa sedam i Felix Claar sa šest golova, dok je vratar Sergey Hernandez Ferrer imao 10, a naš Matej Mandić dvije obrane.

Mađarski sastav je vukao hrvatski rukometaš Mario Šoštarić s osam golova, dok su Richard Bodo i Bence Banhidi zabili po četiri gola.

Wisla Plock je pobijedila PSG sa 35:32 premda su gosti do 40. minute imali tri gola viška. Poljaci su u završnici susreta zaigrali sjajno i od -3 su stigli do +3.

Wislu je predvodio sjajni Francuz Melvyn Richardson sa 10 golova, dok je Dawid Dawydzik dodao sedam golova. Lovro Mihić je zabio jedan gol, dok je Mirko Alilović za poljski sastav sakupio osam golova. Kod PSG-a najefikasniji je bio Elohim Prandi sa 12 golova.

Barcelona je na gostovanju pobijedila Eurofarm Pelister s 34:30 upisavši četvrtu pobjedu. Kod Barce su najefikasniji bili Dika Mem i Domen Makuc sa po šest golova, a kod Pelistera su bili najefikasniji Dejan Manaskov i Nik Henigman sa po osam golova.

U posljednjem susretu iz ove skupine u četvrtak se sastaju hrvatski prvak Zagreb i GOG Gudme.

Na ljestvici vodi Magdeburg sa 10 bodova, Wisla Plock i Barca imaju po osam bodova, Pick Szeged i PSG po četiri boda, Gudme i Pelister su na dva boda, a Zagreb na nuli.

tportal
