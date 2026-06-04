MMA svijet zavijen u crno: Preminuo bivši UFC borac Jay Silva

Silva je tijekom karijere nastupao za neke od najpoznatijih svjetskih MMA promocija, među kojima su UFC, Bellator, KSW i MFC.

U UFC-u je debitirao u rujnu 2009. godine protiv C.B. Dollawaya, no taj je nastup završio porazom. U najjačoj svjetskoj MMA organizaciji odradio je još jednu borbu, protiv Chrisa Lebena, ali je i tada izgubio jednoglasnom odlukom sudaca.

Nakon odlaska iz UFC-a, Silva je nastavio karijeru protiv niza poznatih imena. Među ostalima, borio se protiv Hectora Lombarda, Kendalla Grovea, Sama Alveyja i Mariusza Pudzianowskog.

Posljednji nastup imao je u travnju 2025. godine, kada je izgubio od Denisa Labryge. Profesionalnu karijeru završio je s omjerom 12-13-1.