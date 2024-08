Ćorić opet zapeo u 1. kolu, izgubio je od francuskog veterana

Bio je to njihov peti međusobni dvoboj u kojem je ljevoruki 36-godišnjak došao i do pete pobjede, a Ćorić je po treći put u ovoj godini nastup na Grand Slam turnirima završio u prvom kolu. Samo je u Wimbledonu uspio ostvariti jednu pobjedu.

US Open je jedini Grand Slam turnir na kojem je 27-godišnji Zagrepčanin došao do četvrtfinala, ali je u ovom trenutku daleko od forme koja ga je 2020. dovela do tog rezultata. Uz to, Mannarino je još jednom dokazao da ima vrlo efikasnu igru protiv Ćorića.

Francuz je prvi set osvojio tako što je u 12. gemu iskoristio jedinu priliku za 'break' koju je do tada imao bilo koji od tenisača, a Ćorić mu je pomogao s dva promašena bekenda.