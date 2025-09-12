Čilić također poražen: Hrvatska u jako teškoj situaciji

Nakon što je Prižmić u tri seta izgubio od Mouteta, prvi hrvatski reket Marin Čilić je u dva seta poražen od Arthura Rinderknecha. Konačan rezultat bio je 6:2, 6:4 u korist Francuza.

Već od prvog gema vidjelo se da je Rinderknech raspoloženiji. Brzo je poveo 3:1 i lagano odveo set na svoju stranu. Prednost je potvrdio još jednim breakom pri rezultatu 4:2 i s konačnih 6:2 osvojio set.

Niz je Francuz nastavio i na početku drugog seta kojeg je otvorio s dva uzastopna gema. Tu prednost je lakoćom održavao do kraja seta i doveo Francusku na prag pobjede. O tome kojom je lakoćom Rinderknech stigao do pobjede najbolje govori činjenica da se nije suočio niti s jednom break loptom.

Sutra nas čeka dvoboj parova u kojem Hrvatska mora doći do pobjede ako želi ostati u meču.