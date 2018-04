Marin Čilić nakon velike pobjede otkrio dobro čuvanu tajnu: Bojao sam se...

Hrvatska Davis Cup reprezentacija plasirala se u polufinale nakon što je u Varaždinu Marin Čilić pobijedio za dva sata igre Kazahstanca Kukuškina 6-1, 6-1, 6-1 i donio hrvatskim tenisačima u četvrtfinalu nedostižno vodstvo od 3-1. Peti meč je time postao nepotreban i neće se igrati, a Hrvatska će po drugi puta u posljednje tri godine igrati u polufinalu...

'Pa, nije bilo tako lako kao što sugerira rezultat. Nakraju sam se čak i iznervirao n samom kraju jer je on počeo pogadjati i trebalo mi je osam meč-lopti da završim dvoboj. Sigurno da sam ušao neopterećen jer smo vodili s 2-1, a i da sam izgubio, tu je Borna Ćorić. Vrlo sam zadovoljan vikendom u Varadinu, odigrao sam dva sjajna meča i sada sam uvjeren da sam potpuno spreman za zemljanu sezonu, fizički se osjećam jako dobro, ruka me ne boli i, mada je zemlja moja najslabija podloga, mogao bi nastaviti s dobrim tenisom kao što sam pokazao ovdje u Varaždinu', kazao je Marin, koji nakon kraće stanke putuje na turnir u Monte Carlo.

Hrvatska će u polufinalu u rujnu ugostiti tenisače iz SAD-a koji su još u subotu osigurali pobjedu kod kuće protiv Belgije, neslužbeni su gradovi-kandidati Zadar, Split i Zagreb, a Marin se oduševio činjenicom da bi se čak moglo igrati i na nekom stadionu.

'To mi se čini sjajna ideja, pogotovo jer će Davis Cup promijeniti susta i to bi možda bio i zadnji naš meč u Hrvatskoj. Stadion bi svakako zadovoljio sve apetite onih koji nas žele vidjeti, a gostovanje Amerikanaca jamči spektakl. O podlozi tek trebamo odlučiti, ali je gotovo 99 posto sigurno da će to biti zemlja. Mi smo svi odrasli na zemlji, a Amerikanci nisu i svakako će imati problema u prilagodbi, iako su vrlo jaka reprezentacija sa Isnerom i Querreyem. Mislim da je samo sigurno da nećemo igrati na betonu', zaključio je Marin, koji je još jednom ponovio da bi u slučaju osvajanja Davis Cupa više vremena posvetio vlastitoj karijeri: