CIES izdvojio detalj u Stojkovićevom ugovoru: Evo zašto mu je vrijednost niža od očekivane

Nogometni institut CIES objavio je analizu mladog hrvatskog talenta Luke Stojkovića, a u njoj ističu zanimljiv detalj koji izravno utječe na njegovu tržišnu vrijednost.
Prema njihovom statističkom modelu, Stojkovićeva procijenjena vrijednost trenutno iznosi nešto manje od pet milijuna eura. Razlog za to nije manjak kvalitete, nego prije svega ugovorna situacija u Dinamu.
CIES navodi kako Stojković ima ugovor s Dinamom do ljeta 2028. godine, što u njihovom modelu smanjuje procijenjeni iznos potencijalnog transfera na nešto manje od pet milijuna eura.
Ipak, ističu i važnu stvar koja bi mogla brzo promijeniti sliku. Debitantski nastup za A reprezentaciju Hrvatske mogao bi imati suprotan efekt i značajno podići njegovu vrijednost na tržištu. To je čest obrazac kod mladih igrača: ulazak u seniorsku reprezentaciju automatski povećava vidljivost, ali i percepciju kvalitete među klubovima.
Stojković se već neko vrijeme ističe kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača Dinama, a njegove igre nisu prošle nezapaženo ni izvan Hrvatske. U tom kontekstu, pitanje reprezentacije moglo bi biti ključno. Ako dobije priliku kod Zlatka Dalića, njegova tržišna vrijednost mogla bi vrlo brzo porasti i približiti se razini koja više odgovara njegovom potencijalu.
Za sada, brojka od oko pet milijuna eura možda djeluje skromno, ali uz pravi razvoj i eventualni reprezentativni debi, Stojković bi uskoro mogao biti jedna od zanimljivijih priča na tržištu.